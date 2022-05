ഗുണ്ടകളുടെ കരുതൽ തടങ്കൽ: കലക്ടർമാരുടെ അധികാരം പങ്കിടാൻ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാപ്പ (കേരള ആന്റിസോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രിവൻഷൻ ആക്ട്) പ്രകാരം ഗുണ്ടകളെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ഉത്തരവിടാനുള്ള കലക്ടർമാരുടെ അധികാരം ഡിഐജി റാങ്കിനു മുകളിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുകൂടി നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കാൻ പൊലീസ് ഒരുങ്ങുന്നു.

ഈ നിയമപ്രകാരം 154 തടവുകാരെ കരുതൽ തടങ്കലിൽ പാർപ്പിക്കാൻ ശുപാർശ നൽകിയപ്പോൾ 48 കേസുകളിൽ മാത്രമാണു കലക്ടർമാർ ഒപ്പുവച്ചത്. മാർച്ച് 31 വരെയുള്ള കണക്കാണിത്. ഇതിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന പൊലീസ് ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ എസ്പിമാർ വിമർശനം ഉയർത്തി.

കലക്ടർമാരുടെ നടപടി ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തെ ബാധിക്കുന്നതായി എസ്പിമാർ പറഞ്ഞു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതു പോലെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കു മജിസ്റ്റീരിയൽ അധികാരം നൽകണമെന്നു ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കാപ്പ നിയമം പ്രയോഗിക്കാൻ കലക്ടർമാരുടെ അധികാരം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഡിഐജി റാങ്കിനു മുകളിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കൂടി നൽകണമെന്ന നിർദേശമാണു പരിഗണനയിലെന്ന് ഉന്നതർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം പൊലീസ് വാദിയായ കേസുകളിൽ ഗുണ്ടകൾക്കെതിരായ റിപ്പോർട്ടുകൾ കലക്ടർമാർക്കു തന്നെ നൽകാമെന്നാണു ധാരണ. ഈ നിർദേശങ്ങളെല്ലാം എഡിജിപിമാരുടെ സമിതി പരിശോധിച്ചു ശുപാർശ ഡിജിപി അനിൽകാന്തിനു നൽകും. മുൻപു പലവട്ടം ഈ അധികാരം പൊലീസിനു നൽകുന്നതിനെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എതിർത്തിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ടുകൾ 445; ഉത്തരവുകൾ 76

ഗുണ്ടകളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ പൊലീസ് ‘ഓപ്പറേഷൻ കാവൽ’ ആരംഭിച്ചശേഷം 5 മാസത്തിനിടെ കരുതൽ തടങ്കലിനുള്ള 445 റിപ്പോർട്ടുകളാണ് എസ്പിമാർ നൽകിയത്. ഇതിൽ 76 ഉത്തരവു മാത്രമാണു കലക്ടർമാർ നൽകിയത്.

English Summary: Police to share power of collectors regarding precautionary imprisonment of goondas