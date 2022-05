വിജയ് ബാബു കടന്നത് ഏതു ‘ജോർജിയ’യിലേക്ക്?; എംബസികളുടെ സഹായം തേടി പൊലീസ്

കൊച്ചി∙ പുതുമുഖ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ദുബായിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതി വിജയ് ബാബുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് വിദേശ എംബസികളുടെ സഹായം തേടി. പാസ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കപ്പെടും എന്ന വിവരം ലഭിച്ച വിജയ് ബാബു രണ്ടു ദിവസം മുൻപു ‘ജോർജിയ’യിലേക്കു കടന്നതായി ദുബായിൽ നിന്നു പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പഴയ യുഎസ്എസ്ആറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ജോർജിയ എന്ന രാജ്യത്തേക്കാണോ യുഎസിലെ സംസ്ഥാനമായ ജോർജിയയിലേക്കാണോ പോയതെന്നു വ്യക്തമല്ല.

വിജയ് ബാബുവിന്റെ അടുത്ത ബന്ധു യുഎസിലെ ജോർജിയയിൽ ഉണ്ട്. യുഎസ് സന്ദർശിക്കാനുള്ള വീസയും വിജയ് ബാബുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, പാസ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇപ്പോൾ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാജ്യം വിടാൻ കഴിയില്ല. വിദേശ എംബസികളുടെ സഹായത്തോടെ വിജയ് ബാബുവിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രാവിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി നാട്ടിൽ എത്തിക്കാനാണു പൊലീസിന്റെ നീക്കം.

English Summary: Police seeks help of foreign embassies to trace vijay babu