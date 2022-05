ഉമയുടെ പത്രിക തള്ളണമെന്ന ഹർജി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഉമ തോമസിന്റെ പത്രിക തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായ കടവന്ത്ര സ്വദേശി സി.പി. ദിലീപ് നായർ നൽകിയ ഹർജി ഇന്നു പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി.

ഹർജിയിലെ പിഴവു തീർത്ത് നമ്പരിട്ട് ഇന്നു ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കു നൽകാൻ ജസ്റ്റിസ് എൻ. നഗരേഷ് ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രിക്കു നിർദേശം നൽകി.

ഉമ തോമസിന്റെ ഭർത്താവായ അന്തരിച്ച മുൻ എംഎൽഎ പി.ടി. തോമസിന്റെ ബാങ്ക് വായ്പ കുടിശികയും കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ഡിവിഷനിലെ ഭൂമിയുടെ ഭൂനികുതിയും അടച്ചിട്ടില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഹർജി നൽകിയത്.

English Summary: Petition demanding rejection of Uma Thomas nomination will be considered today