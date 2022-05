ആർഎസ്എസ് നേതാവിന്റെ വധം: രണ്ടു പ്രതികൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട് ∙ ആർഎസ്എസ് നേതാവ് മൂത്താന്തറ ആരപ്പത്ത് ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ 2 പ്രതികൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. പട്ടാമ്പി മരുതൂർ സ്വദേശി അഷ്റഫ് മൗലവി (48), പട്ടാമ്പി ഒമിക്കുന്ന് കുന്നത്ത് കെ.അലി (55) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച ഗൂഢാലോചനയിൽ ഇരുവർക്കും പങ്കുണ്ടെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ മുഖ്യപ്രതികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ 25 പേ‍ർ അറസ്റ്റിലായി. കൊലപാതകത്തിന്റെ മുഖ്യ ആസൂത്രകനുൾപ്പെടെ ഇതര പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

അറസ്റ്റിലായവർ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 16നാണ് പാലക്കാട് മേലാമുറിയിൽ ശ്രീനിവാസനെ അക്രമികൾ കടയ്ക്കുള്ളിലിട്ടു വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഏപ്രിൽ 15ന് എലപ്പുള്ളി നോമ്പിക്കോട് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാവ് എ.സുബൈറിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു പ്രതികാരമായാണു ശ്രീനിവാസനെ കൊന്നതെന്നാണു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ.

