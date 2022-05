30ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തുമെന്ന് വിജയ് ബാബു; വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പു ഹാജരാക്കി

കൊച്ചി∙ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ദുബായിൽ നിന്ന് 30ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിമാന ടിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പും പരാതിക്കാരിയായ നടിക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളും ഉൾപ്പെടുത്തി നടൻ വിജയ് ബാബു ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉപഹർജി നൽകി.

കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പൊലീസ് തനിക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഭയമുണ്ടെന്നും ഉപഹർജിയിൽ പറയുന്നു. വിജയ് ബാബുവിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ മടക്കയാത്ര ടിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയശേഷം പരിഗണിക്കാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ജസ്റ്റിസ് പി. ഗോപിനാഥ് ഹർജി 26ലേക്കു മാറ്റിയിരുന്നു.

30ന് രാവിലെ 9ന് കൊച്ചിയിലെത്തുന്ന എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസിലാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പരാതിക്കാരിയായ നടി അയച്ച വാട്സാപ് ചാറ്റുകളും സന്ദേശങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അടക്കമുള്ള തെളിവുകളും മുദ്രവച്ച കവറിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഗോൾഡൻ വീസ ഓഫർ ദുബായ് സർക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 24ന് ദുബായിലെത്തി. ഇതിനു ശേഷവും വാട്സാപ്പിലൂടെ പരാതിക്കാരി ചിത്രങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു. ഉഭയസമ്മത പ്രകാരമാണു പരാതിക്കാരിയുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. പുതിയ സിനിമയിൽ മറ്റൊരു നടിയെ നായികയായി നിശ്ചയിച്ചതോടെയാണ് പരാതിക്കാരി ലൈംഗിക പീഡനമാരോപിച്ച് പരാതി നൽകിയത്. 2018 മുതൽ പരാതിക്കാരിയെ അറിയാം. പരാതിക്കാരി പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നും ഉപഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Vijay Babu to return Kerala on May 30th, his counsels informed High Court