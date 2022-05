2 മലയാളി ആശാപ്രവർത്തകർക്ക് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ അംഗീകാരം

ന്യൂഡൽഹി ∙ 2 മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 52 ആശാ പ്രവർത്തകർക്കു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) അംഗീകാരം. തൃശൂർ ഒല്ലൂർ അഞ്ചേരി കൊല്ലപറമ്പിൽ ടി.വി.ഷൈല, മലപ്പുറം ‌സ്വദേശി കെ.ഷീജ എന്നിവരും ആദരം ലഭിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യ‌‌‌ക്തമാക്കി.

നേരത്തേ രാജ്യത്തെ ആശാ വർക്കർമാർക്കു ഗ്ലോബൽ ഹെൽത്ത് ലീഡേഴ്സ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഷൈല ഒല്ലൂർ ഹെൽത്ത് സെന്ററിനു കീഴിൽ കോർപറേഷൻ 26–ാം ഡിവിഷനിലാണ് സേവനം ചെയ്യുന്നത്. ഭർത്താവ്: വൽസൻ. കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചതിനും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ആരോഗ്യസംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചതിനുമാണു പുരസ്കാരം.

