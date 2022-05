നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: സമയം നീട്ടിച്ചോദിക്കാമെന്ന് നിയമോപദേശം

കൊച്ചി ∙ നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്നു അന്വേഷണ സംഘത്തിനു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണെന്നു ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ ഇതിനായി പുതിയ ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ അനുവാദം ലഭിക്കണം. തുടർന്നാകും കോടതിയെ സമീപിക്കുക.

കേസിൽ ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച സമയം ഈ മാസം 30ന് അവസാനിക്കും. 31നു തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നു വിചാരണക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ‘പാതിവെന്ത’ നിലയിലുള്ള തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഒരുങ്ങുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു അന്വേഷണത്തിനു കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപ്പെടാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിയമോപദേശം തേടിയത്.

