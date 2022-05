പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യം: കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അറസ്റ്റിൽ; ആകെ 25 പേർ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി, ആലപ്പുഴ ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിയിൽ പ്രകോപനപരമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ 4 പേരെ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഒരാളെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയാണ് കുട്ടിയുടെ പിതാവ്. ഇവരെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ ആകെ എണ്ണം 25 ആയി.

ഇന്നലെ രാവിലെ പത്തിന് പള്ളുരുത്തിയിലെ തറവാട്ടു വീട്ടിൽ നിന്നാണു കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. സംഭവത്തിനു ശേഷം കുട്ടിയും പിതാവും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും വീടും പരിസരവും പൊലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. തന്നെ ആരും മുദ്രാവാക്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പൗരത്വഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോഴാണു മുദ്രാവാക്യം പഠിച്ചതെന്നും വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യത്തിന്റെ അർഥം അറിയില്ലെന്നുമാണ് കുട്ടി പറഞ്ഞതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുട്ടിയെ കൗൺസലിങ്ങിന് അയയ്ക്കാൻ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരെ ബന്ധപ്പെട്ടു നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു മട്ടാഞ്ചേരി അസിസ്റ്റന്റ് പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വി.ജി.രവീന്ദ്രനാഥ് അറിയിച്ചു.

കുട്ടിയെ പ്രകടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും മുദ്രാവാക്യം അവിടെ നിന്നു കേട്ടു പഠിച്ചതാകാമെന്നും താൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തകനല്ലെന്നും പിതാവു പറഞ്ഞു. മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തപ്പോൾ വീടിനടുത്ത് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്തു പള്ളുരുത്തിയിൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആലപ്പുഴയിൽ എസ്പി ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി. (കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ അകപ്പെടുന്ന കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇടവരുത്തുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് നിയമതടസ്സമുള്ളതിനാൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പേര് വാർത്തയിൽ ഒഴിവാക്കുന്നു.)

English Summary: Boy who shouted hate slogans at Popular Front rally returns home with his family members