വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവരെ പിടികൂടാൻ സർക്കാരിന് മടിയെന്ന് കെ.സുധാകരൻ

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കരയിലെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്കെതിരെ വ്യാജ വിഡിയോ നിർമിച്ചവരെയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവരെയും നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരും പൊലീസും മടിക്കുകയാണെന്നു കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ. വിഡിയോ നിർമിച്ചു പ്രചരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട്. നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണെന്നു സിപിഎം നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്നു വ്യക്തമാണ്.

വൈകാരിക വിഷയമായി ഉയർത്തി വോട്ടർമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണു സിപിഎം ശ്രമം. വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സിപിഎം പ്രവർത്തകരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊലയാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതു പോലെ സിപിഎം സൈബർ ഗുണ്ടകളെയും സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

English Summary: K Sudhakaran slams allegations against Congress over fake video campaign