ഡോ. ജോയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസ്: രണ്ടു പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഡോ.ജോ ജോസഫിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തും വിധം അശ്ലീല വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന കേസിൽ രണ്ടു പേർ കൂടി പിടിയിൽ. കളമശേരി എച്ച്എംടി കോളനി അരിമ്പാറ വീട്ടിൽ ഷിബു (48), കണ്ണൂർ കേളകം ഇരമ്പിപ്ലാക്കൽ വീട്ടിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ (36) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം നാലായി. ഷിബു എറണാകുളം ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജിലെ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനുമാണ്. ഷിബുവിനെ ജോലിയിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടതായി മെഡിക്കൽ കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ അറിയിച്ചു. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകനാണ്. പ്രതികൾക്കു ജാമ്യം നൽകി വിട്ടയച്ചു. വ്യാജ സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയാണു പ്രതികൾ വിഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ എൽഡിഎഫ് തൃക്കാക്കര മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി എം.സ്വരാജാണു ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകിയത്.

English Summary: Two more arrest in fake video case