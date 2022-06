തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വരുമാനം പരിഗണിക്കാതെ ധനസഹായം

തിരുവനന്തപുരം ∙ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നവർക്ക്, 14–ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കാലത്ത്‌ വരുമാനം പരിഗണിക്കാതെ ധനസഹായം നൽകാമെന്നു സർക്കാർ മാർഗനിർദേശം. തദ്ദേശസ്ഥാപന വാർഷിക പദ്ധതികളിൽ നൽകാവുന്ന സബ്സിഡിയുടെ മാർഗരേഖയിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭ പദ്ധതികൾക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിന്,‌ സംരംഭകന്റെ വാർഷിക വരുമാനപരിധി 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തി. ബഡ്സ് സ്കൂൾ സ്പെഷൽ ടീച്ചർ, അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചർ, ആയ, ഊരുകൂട്ട വൊളന്റിയർ തുടങ്ങിയവരുടെ വേതനം വർധിപ്പിച്ചു.

മറ്റു നിർദേശങ്ങൾ:

∙ സംരംഭകർക്ക്‌ പലിശ സബ്സിഡി, ടെക്നോളജി കൈമാറ്റ ഫണ്ട്‌, ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഫണ്ട്‌, ഇന്നവേഷൻ ഫണ്ട്‌, ക്രൈസിസ്‌ മാനേജ്‌മെന്റ്‌ ഫണ്ട്‌, പുനരുജ്ജീവന ഫണ്ട്‌, ഇൻക്യുബേഷൻ ഫണ്ട്‌, സീഡ്‌ സപ്പോർട്ട്‌ ഫണ്ട്‌ .

∙ അർഹരായവർക്ക്‌ തൊഴിലും വരുമാനവും നേടാൻ നൈപുണ്യ പരിശീലനം നൽകാൻ ധനസഹായം.

∙ മൈക്രോ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ, രണ്ടു പേരെങ്കിലുമുള്ള സംഘങ്ങൾക്ക്‌ സബ്സിഡി.

∙ വൃക്ക രോഗികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ 1000 രൂപ ക്രമത്തിൽ എല്ലാ മാസവും 4000 രൂപ നൽകാൻ അനുമതി . ശാരീരിക, മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ വരുമാന പരിധിയില്ല.

∙ വയോജനങ്ങൾക്ക് സഹായ ഉപകരണങ്ങൾ സൗജന്യമായി നൽകും.

∙ വിദ്യാർഥികൾ അടക്കമുള്ള ശാരീരിക, മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പും ബത്തയും നൽകും.

∙ പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വരുമാന പരിധി പരിഗണിക്കാതെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകും.

∙ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകാനുള്ള വാർഷിക വരുമാന പരിധി പൊതുവിഭാഗത്തിന് 2 ലക്ഷം രൂപയും പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിന് 3 ലക്ഷം രൂപയും ആയിരിക്കും.

∙ വരുമാന പരിധി പരിഗണിക്കാതെ പട്ടികജാതി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ ആനുകൂല്യം ഉറപ്പാക്കും.

∙ പട്ടികവിഭാഗങ്ങളിലെ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യുവജനങ്ങൾക്ക് ജോലി നേടാനുള്ള പ്രവൃത്തിപരിചയത്തിന് സ്റ്റൈപൻഡ് നൽകി പരിശീലനം

∙ ഖര, ദ്രവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനു കൂടുതൽ ധനസഹായം . വരുമാന പരിധി നോക്കാതെ ഗാർഹിക ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സബ്സിഡി .

∙ മൂല്യവർധിത ഉൽപന്നങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കൃഷി സംരംഭങ്ങൾ, സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിപണന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കാൻ ധനസഹായം .

∙ ചെറുകിട നാമമാത്ര കർഷകർക്ക്‌ വരുമാന പരിധി നോക്കാതെ സബ്സിഡി

∙ മൃഗസംരക്ഷണം, ക്ഷീരവികസനം, മത്സ്യം എന്നീ മേഖലകളിലെ ഉൽപാദന പ്രോജക്ടുകൾക്ക്‌ സബ്‌സിഡി നൽകാനുള്ള കുടുംബ വാർഷിക പരിധി 5 ലക്ഷം രൂപയാക്കി.

പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് ഊന്നൽ: മന്ത്രി ഗോവിന്ദൻ

തദ്ദേശസ്ഥാപന തലത്തിൽ പ്രാദേശിക സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന്‌ ഊന്നൽ നൽകുന്നതാണു ധനസഹായ നിർദേശങ്ങൾ എന്നു മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. സബ്സിഡി ലഭിക്കാനുള്ള വരുമാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉദാരമാക്കിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

