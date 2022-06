സിൽവർലൈൻ സർവേ: ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ന് കെ റെയിലും സർക്കാരും വിശദീകരണം നൽകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിൽവർലൈൻ പദ്ധതിയുടെ സർവേ നടപടിക്രമങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഇന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ കെ റെയിലും സർക്കാരും വിശദീകരണം നൽകും. സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണു സർവേ നടത്തുന്നതെന്നിരിക്കെ, പഠനത്തിനു വിജ്ഞാപനമിറങ്ങുന്നതിനു മുൻപു സർവേക്കും സ്പെഷൽ ഓഫിസിനുമായി വിജ്ഞാപനമിറങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ചാണു കെ റെയിൽ വിശദീകരിക്കുക. പദ്ധതിക്കു ഗതാഗത, റവന്യു വകുപ്പുകളിൽ നിന്നു ഭരണാനുമതി കിട്ടിയതു മുതലുള്ള മുഴുവൻ നടപടിക്രമങ്ങളും ‘ടൈം ലൈൻ’ സഹിതം കോടതിക്കു നൽകും. ഇത്തരത്തിൽ നൽകണമെന്നു കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

കല്ലിടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജി കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ കല്ലിടൽ തുടരാൻ അനുമതി നൽകിയതിനെക്കുറിച്ചു സർവേ ഡയറക്ടറും വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കെ റെയിലിന്റെ കത്തിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു ഡയറക്ടർ സർവേ അനുവദിച്ചത്. കല്ലിടരുതെന്നു കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും നിയമമനുസരിച്ചു ചെയ്യാനുള്ള നിർദേശം നടപ്പാക്കുകയാണു ചെയ്തതെന്നുമാകും വിശദീകരിക്കുക.

കെ റെയിലിന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും വിശദീകരണം കേട്ടശേഷമുള്ള കോടതിയുടെ നിർദേശം അറിഞ്ഞ ശേഷമേ സാമൂഹികാഘാത പഠനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡിജിറ്റൽ അടയാളപ്പെടുത്തൽ ആരംഭിക്കൂ. കല്ലിനു പകരം ഡിജിറ്റൽ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാമെന്നു കഴിഞ്ഞ 16നു റവന്യു വകുപ്പ് കെ റെയിലിനു നിർദേശം നൽകിയെങ്കിലും ഇതുവരെ സർവേ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.

ഇതു സംബന്ധിച്ച പൊതു നടപടിക്രമം (എസ്ഒപി) ഭൂമിയേറ്റെടുക്കലിന്റെ സ്പെഷൽ ഓഫിസർ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും രണ്ടുദിവസത്തിനകം അന്തിമമാക്കി ജില്ലകളിലേക്കു നൽകുമെന്നും കെ റെയിൽ അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

