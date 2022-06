നവവധുവിനെ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകം: ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

ചേർത്തല (ആലപ്പുഴ) ∙ നവവധുവിനെ ഭർതൃഗൃഹത്തിലെ കുളിമുറിയിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്നു പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കേസിൽ ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചേർത്തല കാളികുളം അനന്തപുരം വീട്ടിൽ ഹേന (42) കഴിഞ്ഞ 26ന് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അപ്പുക്കുട്ടനാണ് (50) അറസ്റ്റിലായത്. തലയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ സാരമായി പരുക്കേറ്റ ഹേനയെ അപ്പുക്കുട്ടനും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് ചേർത്തലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

കുളിമുറിയിൽ തലയിടിച്ചുവീണ് പരുക്കേറ്റെന്നായിരുന്നു ഇവർ ആശുപത്രിയിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത്. തലയ്ക്കേറ്റ 13 പരുക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആകെ 28 പരുക്കുകൾ മൃതദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഇതോടെ ഹേനയുടെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുള്ളതായി ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. തുടർ‌ന്നു ചേർത്തല സിഐ ബി.വിനോദ്കുമാർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്നു തെളിഞ്ഞത്. കുളിമുറിയിൽ തെന്നി വീണാണ് ഹേന മരിച്ചതെന്ന മൊഴിയിൽ അപ്പുക്കുട്ടൻ ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

കൊല്ലം കരിങ്ങന്നൂർ ഏഴാംകുറ്റി ‘അശ്വതി’യിൽ എസ്.പ്രേംകുമാറിന്റെയും ഇന്ദിരയുടെയും മകളാണ് ഹേന. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 25ന് ആയിരുന്നു വിവാഹം. മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നയാളായിരുന്നു ഹേനയെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇതറിഞ്ഞാണ് അപ്പുക്കുട്ടൻ കല്യാണത്തിനു സമ്മതിച്ചത്. പാരമ്പര്യ ആയുർവേദ വൈദ്യനാണ് അപ്പുക്കുട്ടൻ.

അപ്പുക്കുട്ടൻ പലതവണയായി ഭാര്യാപിതാവിനോടു പണവും സാധനങ്ങളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് 7 ലക്ഷം രൂപ അടുത്തിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഭാര്യാപിതാവ് നൽകിയില്ല. ഇതാണോ കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹ സമയത്ത് ഹേനയ്ക്ക് വീട്ടുകാർ 80 പവൻ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു.

താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലികൾക്ക് അപ്പുക്കുട്ടൻ കുറ്റം പറയാറുണ്ടെന്നും മർദിക്കാറുണ്ടെന്നും ഹേന വീട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോയപ്പോൾ വരുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു ഹേനയുടെ മറുപടിയെന്നും പിതാവ് പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ ഇന്നു തെളിവെടുപ്പിനു ശേഷം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

