ആലപ്പുഴയിലെ പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യം: ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ ∙ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിക്കിടെ കുട്ടി പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സിദ്ദിഖിനെയാണ് (ബാഷ) ആലപ്പുഴ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

ഇതോടെ കേസിൽ ആകെ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം 28 ആയി. 29 പേരാണ് ഇതുവരെ പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി മുജീബിനായുള്ള അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്. ഇയാൾ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: One more arrest in alappuzha child hate slogan case