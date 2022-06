മരടിലെ അനധികൃത ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണം: മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നേതാക്കൾക്ക് നോട്ടിസ്

കൊച്ചി ∙ മരടിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവു പ്രകാരം ഇടിച്ചു നിരത്തിയ അനധികൃത ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അന്വേഷണ കമ്മിഷനു മുൻപാകെ ഹാജരാകാൻ മുൻ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നേതാക്കൾക്കു നോട്ടിസ്. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ ബി. രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിഷനു മുൻപാകെ 9നു ഹാജരാകാൻ കാണിച്ചു 2000 മുതൽ 2010 വരെയുള്ള പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതിയിലെ പ്രസിഡന്റ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർക്കാണു നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

നഗരസഭയാകുന്നതിനു മുൻപു പഞ്ചായത്ത് ആയിരിക്കെയാണു മരടിൽ അനധികൃത ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. 2000– 05 കാലത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.വി. ഷൺമയി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി.ഇ. വിജയൻ, 2005–10 കാലത്തെ പ്രസിഡന്റ് കെ.എ. ദേവസ്സി, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം.സി. ഹംസ എന്നിവരോടു നേരിട്ടോ, അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ ഹാജരായി വിശദീകരണ പത്രിക നൽകാനാണു നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഇതിനു പുറമേ പഞ്ചായത്ത്, നഗരസഭ സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്ന എം. മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, പി.ജെ. ആന്റണി, എം. നിസാറുദ്ദീൻ, എസ്. ജയകുമാർ, എ.പി. സതീശൻ എന്നിവരോടും ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലാറ്റ് നിർമാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ കക്ഷികളിൽ നിന്നു കമ്മിഷൻ നേരത്തേ വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർമാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയ കാലത്തെ ഭരണ സമിതി നേതൃത്വത്തിൽ നിന്നു വിശദീകരണം തേടുന്നത്.

English Summary: Notice to maradu former panchayath committee members in illegal flat construction issue