ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷന് എതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കരയിലെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ പരസ്യ പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ച മുൻ മന്ത്രി ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷന് എതിരെ പാർട്ടിയിൽ നീക്കം. ഡൊമിനിക്കിനെ യുഡിഎഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നു നീക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനു കത്തു നൽകി.

തൃക്കാക്കരയിൽ സഹതാപ തരംഗം ഏശില്ലെന്നും ഉമ തോമസിനെ സ്ഥാനാർഥിയായി പരിഗണിക്കരുതെന്നും ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ട ഡൊമിനിക് പ്രസന്റേഷൻ 24 മണിക്കൂറിനകം യുഡിഎഫ് ജില്ലാ നേതൃയോഗം വിളിക്കുകയും ഉമ തോമസിന്റെ ചീഫ് ഇലക്‌ഷൻ ഏജന്റാകുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരസ്യ വിമർശനങ്ങൾ യുഡിഎഫിനു ഗുണകരമായില്ല. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശരിയല്ല. അദ്ദേഹം സ്വമേധയാ യുഡിഎഫ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നു പിന്മാറണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Demand to take action against Dominic Presentation