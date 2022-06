ക്ഷീര സഹകരണനിയമ ഭേദഗതി: വിവാദ ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ മിൽമയുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്നു പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ച ഓർഡിനൻസ് സംബന്ധിച്ചു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സർക്കാരിനോടു വിശദീകരണം തേടും. ഓർഡിനൻസിനു 2021 മാർച്ച് മുതൽ മുൻകാല പ്രാബല്യം നൽകിയതാണു വിവാദത്തിനു കാരണം.

മേയ് 6നു മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച ഓർഡിനൻസ് ഒരു മാസമായി ഗവർണർ ഒപ്പുവയ്ക്കാതെ തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനു റിക്രൂട്മെന്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസിനു ഗവർണർ അംഗീകാരം നൽകിയതു മന്ത്രി പി.രാജീവ് നേരിൽക്കണ്ടു വിശദീകരിച്ച ശേഷമായിരുന്നു. നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിളിച്ചുചേർക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചാൽ പിന്നെ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാനാകില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നിയമസഭ വിളിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ക്ഷീര സഹകരണ ഓർഡിനൻസിന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതുവരെ നീട്ടാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

2021ൽ പാസാക്കിയ ക്ഷീര സഹകരണനിയമമാണ് ഓർഡിനൻസിലൂടെ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത്. പ്രസിഡന്റ് ഇല്ലാത്ത ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണു ഭേദഗതിയെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. ക്ഷീരോൽപാദക യൂണിയനിലെ വോട്ടവകാശത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തുകയാണു ലക്ഷ്യം. ഓർഡിനൻസ് അംഗീകരിച്ചാൽ, പ്രസിഡന്റിനു പകരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയോ ഭരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളിൽ യഥാക്രമം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കും നാമനിർദേശം ചെയ്ത അംഗത്തിനും വോട്ടവകാശം ലഭിക്കും.

മിൽമ തിരുവനന്തപുരം മേഖലാ യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 56 അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർ വോട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതു നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് ആരോപിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് നിയമഭേദഗതിക്ക് ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതേസമയം, മണിച്ചൻ ഉൾപ്പെടെ തടവുകാരുടെ മോചനം സംബന്ധിച്ചു ഗവർണർ ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്കു സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

English Summary: Governor to ask explanation on controversial ordinance regarding Milma