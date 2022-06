അയൽവാസിയുടെ കുത്തേറ്റ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു; ഭർത്താവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

പള്ളുരുത്തി (കൊച്ചി) ∙ ദമ്പതികൾക്കെതിരെ അയൽവാസി നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഭാര്യ മരിച്ചു. ഭർത്താവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ. പള്ളുരുത്തി കടേഭാഗം വ്യാസപുരം കോളനി വേണാട്ടു പറമ്പിൽ സരസ്വതിയാണു (60) കുത്തേറ്റു മരിച്ചത്.

പ്രതി പള്ളുരുത്തി വ്യാസപുരം കോളനി കാട്ടിശേരി ജയൻ (57) പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങി. കുത്തേറ്റ ഗൃഹനാഥൻ ധർമജനെ (70) എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പ്രതി ജയന്റെ ഭാര്യയെ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മധു 8 വർഷം മുൻപു കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തിയതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു 2 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയായിരുന്ന ധർമജനെ ജയൻ വിളിച്ചെഴുന്നേൽപിച്ചു കത്തി കൊണ്ടു കുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രാണരക്ഷാർഥം ഓടിയ ധർമജനെ പ്രതി പിന്തുടർന്നെങ്കിലും സമീപത്തെ ബന്ധുവീട്ടിൽ അഭയം തേടിയതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ആക്രമണം നടന്ന സമയം കുളിക്കുകയായിരുന്ന സരസ്വതി ബഹളം കേട്ട് അയൽവാസിയുടെ വീടിന്റെ അടുക്കളയിൽ ഒളിച്ചെങ്കിലും ജയൻ ഇവരെ തിരഞ്ഞു കണ്ടെത്തി കഴുത്തിനു പിന്നിലും മുതുകിലും കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സരസ്വതി സംഭവസ്ഥലത്തു മരിച്ചു. 2014ലാണു ജയന്റെ ഭാര്യ സിന്ധുവിനെ മധു കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഈ കേസിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മധു അടുത്തിടെ പരോളിലിറങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണു മധു ജയിലിലേക്കു മടങ്ങിയതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

