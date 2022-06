സിൽവർലൈൻ: ഡിപിആറിന് അനുമതി തേടി വീണ്ടും കത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ സിൽവർലൈൻ വേഗ റെയിലിന്റെ വിശദ പദ്ധതിരേഖയ്ക്ക് (ഡിപിആർ) അനുമതി വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്ര റെയിൽവേ ബോർഡിനു കത്തു നൽകി. ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഈ മാസം 2 വർഷം തികയുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണിത്. 2020 ജൂൺ 17 നാണ് ഡിപിആർ സമർപ്പിച്ചത്.

ഡിപിആറിന് അനുമതി തേടി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ടിരുന്നു. അനുകൂല പ്രതികരണമാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടികളുണ്ടായില്ല. റെയിൽവേ ബോർഡ് കോടതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ തുടരുകയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ റെയിൽവേ ബോർഡുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ, റെയിൽവേ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച സംശയങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് കേന്ദ്രം ഡിപിആർ മാറ്റിവച്ചത്. അലൈൻമെന്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന റെയിൽവേ ഭൂമി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ സാങ്കേതിക രേഖകൾ ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുമായി ചേർന്നു സംയുക്ത സർവേ നടത്താനും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ സർവേയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ കെ–റെയിൽ പൂർത്തീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അനുമതി തേടി വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തെ സമീപിച്ചത്.

തൃക്കാക്കര വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരാഴ്ച മുൻപാണു ചീഫ് സെക്രട്ടറി കത്തയച്ചത്. ബോർഡ് നിർദേശിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളുടെ തൽസ്ഥിതി വിവരിച്ചും സംയുക്ത സർവേ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുമാണു കത്ത്.

സംഘർഷം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, സർവേയ്ക്കു കല്ലിടാതെ ഡിജിപിഎസ് മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതു തരം സർവേയിലും സംഘർഷ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഡിപിആറിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലേ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാകൂ എന്നാണു സർക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഡിപിആർ കേന്ദ്രം തള്ളിയാൽ ആ പേരിൽ പദ്ധതി നിർത്തിവയ്ക്കാം. എന്നാൽ തള്ളുകയോ കൊള്ളുകയോ ചെയ്യാത്ത കേന്ദ്ര നിലപാടു മൂലം ഇതൊന്നും സാധ്യമാകുന്നില്ലെന്നു സർക്കാർ വ‍ൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

∙ ‘റെയിൽവേ ബോർഡുമായി നടത്തുന്ന ആശയവിനിമയങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ് കത്ത്. ഡിപിആർ നൽകിയിട്ടു രണ്ടു വർഷമായെന്ന ഓർമപ്പെടുത്തൽ കൂടി ഉദ്ദേശിച്ചു നൽകിയതാണ്.’ – ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയ്

English Summary: Letter asking permission for DPR in silverline