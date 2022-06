കല്ലമ്പലം (തിരുവനന്തപുരം)∙ അമിതമായ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം പഠനത്തെ തകർത്തെന്നു കത്തെഴുതി വച്ച് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ. നാവായിക്കുളം വെട്ടിയറ ചിറവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ ശ്രീജയുടെയും പരേതനായ ജയമോഹന്റെയും മകൾ ജീവ മോഹൻ (ഗൗരി–16) ആണ് മരിച്ചത്. അനുജത്തിക്കു മൊബൈൽ ഫോൺ നൽകരുതെന്നും കത്തിലുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണു സംഭവം. സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസ് ജീവനക്കാരിയായ ശ്രീജ ജോലി സ്ഥലത്തായിരുന്നു.

രാവിലെ മുതൽ ജീവ മുറിയിൽ അടച്ചുപൂട്ടി ഇരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും പഠിക്കുകയാണെന്നാണു കരുതിയതെന്നും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയും അറിയിച്ചു. അനുജത്തി ജിത മോഹൻ ട്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞെത്തി വിളിച്ചിട്ടും കേട്ടില്ല. തുടർന്ന് ജനൽ ചില്ലു തകർത്തു നോക്കിയപ്പോഴാണു ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടത്.

മടവൂർ എൻഎസ്എസ് സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു ജീവ. പത്താം ക്ലാസിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിനും എ പ്ലസ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈയിടെ പരീക്ഷകളിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ കുട്ടി വിഷമിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. താൻ യുട്യൂബ് വിഡിയോകളുടെ അടിമയായി മാറിയെന്നും പഠനത്തിൽ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നുമുള്ള കുറിപ്പ് മുറിയിൽ നിന്നു കിട്ടി.

