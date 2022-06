സ്വർണക്കടത്ത്: കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ്

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര പാഴ്സൽ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തു വരാനുണ്ടെന്നു കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കു വിശദമായി മൊഴി നൽകിയിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടവിധം അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സ്വപ്ന കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജില്ലാ കോടതിയിൽ സ്വപ്ന ഹർജി നൽകിയതിനെത്തുടർന്നു രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവു നേടി.

മജിസ്ട്രേട്ട് മുൻപാകെ ഇന്നലെ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നും രേഖപ്പെടുത്തും. മൊഴി നൽകിയ ശേഷം ഇന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിനു മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.

അറസ്റ്റിലായ ശേഷം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളായ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (എൻഐഎ), കസ്റ്റംസ്, എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) എന്നിവർ സ്വപ്നയുടെ മൊഴികൾ വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കോഫെപോസ കരുതൽ തടങ്കൽ അവസാനിച്ചു പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതിയായ എം.ശിവശങ്കറിനെതിരെ സ്വപ്ന രൂക്ഷമായ വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നു.

ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴികൾ സമ്പൂർണമല്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്വപ്ന വീണ്ടും മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. ഈ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ വേണ്ടവിധം തുടരന്വേഷണം നടത്തിയില്ലെന്നാണ് വിമർശനം. ജീവനു ഭീഷണിയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കുള്ളവരുടെ പൂർണ വിവരങ്ങൾ കോടതി മുൻപാകെ ബോധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.

English Summary: Swapna Suresh will reveal more details on Gold Smuggling Case on Tuesday