യാത്രക്കാരിയോട് മോശം പെരുമാറ്റം; യുവാവ് ട്രെയിനിൽനിന്നു ചാടി, ഗുരുതര പരുക്ക്

തലയോലപ്പറമ്പ് ∙ യാത്രക്കാരിയോടു മോശമായി പെരുമാറിയ ശേഷം ട്രെയിനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നതിനിടെ പാളത്തിൽ വീണ് യുവാവിനു പരുക്കേറ്റു. കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ഇരുപത്തെട്ടുകാരനെ തലയ്ക്കു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ നിലയിൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.



കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒൻപതരയോടെ പിറവം റോഡ് സ്റ്റേഷനിലാണു സംഭവം. നിലമ്പൂർ– കോട്ടയം ട്രെയിനിൽ എറണാകുളത്തു നിന്നാണു യുവാവു കയറിയത്. യാത്രക്കാരിയോടു യുവാവ് മോശമായി പെരുമാറിയതിനെ സഹയാത്രികർ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഈ സമയം ട്രെയിൻ പിറവം സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഓടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണു പാളത്തിൽ വീണു യുവാവിനു പരുക്കേറ്റത്.

ചോര വാർന്നൊഴുകിയതിനെത്തുടർന്നു യുവാവ് സമീപത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. പരിഭ്രാന്തരായ വീട്ടുകാർ പഞ്ചായത്തംഗം ആർ.നികിത കുമാറിനെ വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചുവരുത്തി. പിന്നാലെ സ്ഥലത്തെത്തിയ വെള്ളൂർ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിലാണു യഥാർഥ സംഭവം പുറത്തായത്.

യാത്രക്കാരി പരാതി കൊടുക്കാത്തതിനാൽ യുവാവിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല.

