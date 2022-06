4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 500 പുതിയ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ: മന്ത്രി റിയാസ്

കൊച്ചി ∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 500 പുതിയ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുമെന്നു ടൂറിസം മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്. കൊച്ചിയുടെ ടൂറിസം വികസന സാധ്യതകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ‘ഭാഷാപോഷിണി’ മാസിക സംഘടിപ്പിച്ച പാനൽ ചർച്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇനിയും വേണ്ടവിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താത്ത ഒട്ടേറെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട്. ആ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി ‘ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചാലഞ്ച്’ പദ്ധതിക്ക് ഇന്നു തുടക്കമിടും. പ്രാദേശികമായി ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനു തദ്ദേശ വകുപ്പിനു നിലവിൽ ഫണ്ടില്ല. ടൂറിസം വകുപ്പ് 60% തുക നൽകും. ബാക്കി ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ വഹിക്കും. പരിപാലനം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം. വരുമാനവും തദ്ദേശവകുപ്പിനായിരിക്കും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒന്നിലേറെ കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കണമെന്നാണു കാഴ്ചപ്പാട്. ഇനിയുള്ള ഓരോ വർഷവും നൂറിലേറെ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കണം. ജനിച്ചു വളർന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ താൽപര്യമുള്ള ആർക്കും അതിൽ പങ്കാളികളാകാം.

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിപാലനമാണു പ്രധാന വെല്ലുവിളി. ക്യാംപസുകളിൽ ടൂറിസം ക്ലബുകൾ രൂപീകരിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പരിപാലന ചുമതല ഏൽപിക്കുന്നതിനായി ബൃഹദ് പദ്ധതിക്കു രൂപം കൊടുക്കും. പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തേടിപ്പോകുമ്പോൾ നിലവിലുള്ളവയെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നു എന്ന് ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. ടൂറിസം – തദ്ദേശ – ജലവിഭവം – വനം വകുപ്പുകൾക്കും കെഎസ്ഇബിക്കുമൊക്കെ കീഴിൽ പല ടൂറിസം പദ്ധതികളുണ്ട്. പക്ഷേ, പരിപാലനം പ്രശ്നമാണ്. ഒരു തവണ വന്നാൽ പിന്നെ, ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അവിടേക്കു വരരുത് എന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കു തോന്നുന്ന സ്ഥിതി മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനായാണു യുവാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ടൂറിസം ക്ലബുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

11 അവിസ്മരണീയ യാത്രാനുഭവങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ‘ഭാഷാപോഷിണി’ വാർഷികപ്പതിപ്പിന്റെ പ്രകാശനവും മന്ത്രി നിർവഹിച്ചു. മലയാള മനോരമ എഡിറ്റർ ഫിലിപ് മാത്യു ആധ്യക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

ടി.ജെ.വിനോദ് എംഎൽഎ, കൊച്ചി മേയർ എം.അനിൽകുമാർ, കൊച്ചി ബിനാലെ ട്രസ്റ്റിയും ചിത്രകാരനുമായ ബോണി തോമസ്, എഴുത്തുകാരിയും തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ.ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ കോളജ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസറുമായ ഡോ. മിത്ര സതീഷ് എന്നിവർ പാനൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. ഫോർച്യൂൺ ടൂർസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ബാസ്റ്റിൻ ജോസഫ്, മലയാള മനോരമ സീനിയർ അസോഷ്യേറ്റ് എഡിറ്ററും ഭാഷാപോഷിണി എഡിറ്റർ ഇൻചാർജുമായ ജോസ് പനച്ചിപ്പുറം, മനോരമ മാർക്കറ്റിങ് സർവീസസ് ആൻഡ് സൊലൂഷൻസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോയ് മാത്യു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരായ ഫോർച്യൂൺ ടൂർസ് ആയിരുന്നു സെമിനാറിന്റെ പ്രായോജകർ.

English Summary: 500 new tourist centres within four years says minister