സ്കൂളിൽ മന്ത്രി അനിലിന് വിളമ്പിയ ചോറിൽ മുടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കുട്ടികൾക്കു നൽകുന്ന ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന്റെ നിലവാരം വിലയിരുത്താൻ കോട്ടൺഹിൽ ഗവ.എൽപി സ്കൂളിൽ എത്തിയ മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിലിനു വിളമ്പിയ ചോറിൽ തലമുടി. കുട്ടികൾക്ക് ഒപ്പമിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെയാണു സംഭവം. തുടർന്നു പുതിയ പാത്രത്തിൽ ഊണു നൽകി.

ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മിന്നൽ സന്ദർശനം. പാചകപ്പുര പരിശോധിച്ച ശേഷമാണു മന്ത്രി കഴിക്കാനിരുന്നത്. കുട്ടികൾക്കു നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പ്രതികരിച്ച മന്ത്രി ജി.ആർ.അനിൽ, ഇത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കണ്ടാൽ മതിയെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

നല്ല വൃത്തിയുള്ള പാചകപ്പുരയാണെങ്കിലും ആയിരത്തിലേറെ കുട്ടികൾക്കു ഭക്ഷണം തയാറാക്കാൻ വളരെ കുറച്ചു ജീവനക്കാരേയുള്ളൂ. കൂടുതൽ സഹായികൾ ആവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മന്ത്രിയുടെ മകളും നേരത്തേ ഈ സ്കൂളിലാണു പഠിച്ചത്. ചില സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച കുട്ടികൾക്കു ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു മന്ത്രിമാരുടെ പരിശോധന.

English Summary: Hair found in food given to Minister GR Anil