ഇടതു പ്രകടനപത്രികയിലെ 100 വാഗ്ദാനം പോലും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയിലെ 600 വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ 570 എണ്ണവും നിറവേറ്റിയെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം പൊള്ളയാണെന്നും തെളിയിക്കാൻ സംവാദത്തിനു വെല്ലുവിളിക്കുന്നുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ. 100 വാഗ്ദാനം പോലും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും കേസരി സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെ മുഖാമുഖത്തിൽ സതീശൻ ആരോപിച്ചു.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചാരണമാണെന്നു കരുതിയാണ് ഇതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്നത്. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നതിനാലാണു പ്രതിപക്ഷം വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയതെന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തി സതീശൻ പറഞ്ഞു. പച്ചക്കറി ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുമെന്നും 50,000 ഹെക്ടറിൽ ജൈവക്കൃഷി തുടങ്ങുമെന്നും ചില്ലർ സ്റ്റോറുകൾ തുടങ്ങുമെന്നുമായിരുന്നു ഒരു വാഗ്ദാനം. ഇതു നടപ്പായില്ല. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ആവശ്യത്തിനു വാങ്ങി വെറുതേ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഭൂമി പഞ്ചായത്തുകൾ വഴി കൃഷിയോഗ്യമാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും നടപ്പായില്ല. പരിസ്ഥിതി ലോല മേഖല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ കർഷക താൽപര്യത്തിനായി അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണം. ക്വാറികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത്.

മൃദുഹിന്ദുത്വം എന്ന നിലപാടു കോൺഗ്രസിനില്ല. കാവി ഉടുത്താലും ചന്ദനം തൊട്ടാലും സംഘപരിവാർ എന്നു വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതു ശരിയല്ല. പള്ളിയിൽ പോയാൽ വർഗീയവാദിയാക്കാനും പാടില്ല. മതനിരാസമല്ല മതനിരപേക്ഷത. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർഥിച്ച ശേഷമാണു താൻ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങിയത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാർഥിക്കാൻ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലും പോയി. വിശ്വാസം തന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്.

അധ്യയന വർഷവും മഴക്കാലവും തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നു സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുമെല്ലാം തൃക്കാക്കരയിൽ തങ്ങിയതാണു കാരണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലരും അവിടെ ആയിരുന്നു. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതു സംസ്ഥാന ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമാണ്.

തൃക്കാക്കര യുഡിഎഫ് മണ്ഡലമാണെന്നും അവിടെ യുഡിഎഫ് അല്ലാതെ ആരും ജയിക്കില്ലെന്നും ഇന്നു ന്യായീകരിക്കുന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഇക്കാര്യം പറയാതിരുന്നതും സർവ സന്നാഹത്തോടെ പ്രചാരണം നടത്തിയതും എന്തിനാണ്. ധർമടം ഉൾപ്പെടെ ഏതു മണ്ഡലത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തോടു സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. തൃക്കാക്കരയിലെ വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടക്കുന്ന ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.

