തിരുവനന്തപുരം ∙ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധനാ സമിതി റിപ്പോർട്ട് അപേക്ഷകനു കൈമാറണമെന്ന വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിനെതിരെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക്. ഇതിനായി ധനവകുപ്പ് നിയമോപദേശം തേടി. റിപ്പോർട്ട് പൊതുരേഖയാണെന്നും വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ട അപേക്ഷകന് 10 ദിവസത്തിനകം നൽകണം എന്നുമായിരുന്നു കമ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്‌ 14ന് ഉത്തരവിട്ടത്.

സിപിഐയുടെ സർവീസ് സംഘടനയായ ജോയിന്റ് കൗൺസിലായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിനായി അപേക്ഷ നൽകിയത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതു നൽകാൻ കഴിയില്ല എന്നു കാണിച്ചു ധനവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി നൽകിയ മറുപടി വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്റെ ലംഘനമാണ് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അപേക്ഷകൻ വിവരാവകാശ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്.

റിപ്പോർട്ട് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനാകില്ല എന്നാണ് സർക്കാർ വാദം. ഇതുസംബന്ധിച്ച ഫയൽ 2021 ജൂലൈ മുതൽ ധനമന്ത്രിയുടെ പക്കലാണ്. രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഗോവ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പദ്ധതി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കി. എന്നാൽ, കേരളം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളും പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് കുടുംബ പെൻഷൻ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി പോലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ഇതൊന്നും നൽകിയില്ല.

English Summary: Government approaches high court against right to information order