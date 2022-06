കൂടുതൽ ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിൽ ജനറൽ റിസർവേഷൻ നിർത്തുന്നു; കേരളയിൽ 30 മുതൽ

പത്തനംതിട്ട ∙ കേരളം വഴിയുള്ള കൂടുതൽ ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിൽ ജനറൽ കോച്ച് റിസർവേഷൻ ഒഴിവാക്കും. വിവിധ തീയതികളിലായി മാറ്റം പ്രാബല്യത്തിലാകുന്ന ട്രെയിനുകൾ ഇവ:

∙ ജൂൺ 30: തിരുവനന്തപുരം–ന്യൂഡൽഹി കേരള, കന്യാകുമാരി–ദിബ്രുഗഡ് വിവേക്, തിരുവനന്തപുരം–ഷാലിമാർ, ആലപ്പി–ധൻബാദ്, കൊച്ചുവേളി–കോർബ.

∙ ജൂലൈ 1: കൊല്ലം–വിശാഖപട്ടണം, എറണാകുളം–ബറൂണി, കൊച്ചുവേളി–ഇൻഡോർ, കന്യാകുമാരി–കത്ര ഹിമസാഗർ

∙ ജൂലൈ 3: നാഗർകോവിൽ–ഷാലിമാർ, എറണാകുളം–ടാറ്റ, കൊച്ചുവേളി–ഗോരഖ്പുർ

∙ ജൂലൈ 4: എറണാകുളം–പട്ന, എറണാകുളം–ഹൗറ

∙ ജൂലൈ 5: തിരുവനന്തപുരം–സിൽച്ചാർ എക്സ്പ്രസ്

∙ ജൂലൈ 6: എറണാകുളം–ബിലാസ്പുർ എക്സ്പ്രസ്

നേരത്തേ, കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജനറൽ കോച്ചിലും റിസർവേഷൻ ബാധകമാക്കിയത്. കേരളത്തിനുള്ളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന ട്രെയിനുകളിലും അയൽസംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകളിലും ഇതു പിന്നീടു പിൻവലിച്ചിരുന്നു.

