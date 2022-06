സ്വർണക്കേസ്: ബദൽ പ്രചാരണത്തിന് സിപിഎം; എൽഡിഎഫിനെയും കൂടെക്കൂട്ടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് വീണ്ടും ഉയർത്തുന്നതു സർക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കമാണെന്നു വിലയിരുത്തിയ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അതിനെതിരെ വിപുലമായ പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. എൽഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നണിയുടെ പൊതു പരിപാടിയായി നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സർക്കാരിനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി നേരിടുമെന്നു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനു പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചന സർക്കാർ അന്വേഷിക്കണം. ആസൂത്രിത നീക്കം ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ കയ്യും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെട്ട പ്രചാരണം വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശ്യമാണ്. ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത നിലയിൽ സംഘർഷവും കലാപവും നടത്താനാണ് നോക്കുന്നത്. ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിലാകെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോലം കത്തിക്കുന്നതും സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ആസൂത്രണമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിഷേധിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ, അത് അക്രമത്തിലേക്കു നീങ്ങാൻ പാടില്ല. പ്രതിഷേധങ്ങളെ ഭയക്കുന്നില്ല.

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമരം നടത്തിയത് തങ്ങളല്ലേയെന്നു കോടിയേരി ചോദിച്ചു. ഇവിടെ യുഡിഎഫും ബിജെപിയും മത്സരിച്ച് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെയൊന്നും ഗുണം ബിജെപിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നാണ് അവരുടെ നേതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോണിയ ഗാന്ധിക്കും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും ഇഡി നോട്ടിസ് ലഭിച്ചിട്ടും ഒരു പ്രകടനവും കേരളത്തിൽ കണ്ടില്ല. കോൺഗ്രസുകാർക്ക് പിണറായി വിജയനെ പിടിച്ചാൽ മതി.

നേരത്തേ പറഞ്ഞു വന്നതിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പ്രതികളിൽ ഒരാ‍ൾ നടത്തുന്നതെന്ന് കോടിയേരി പറഞ്ഞു. സ്വർണക്കടത്തുമായി ശിവശങ്കറിനും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ബന്ധമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെ അറിയില്ലെന്നുമാണു നേരത്തേ പറഞ്ഞത്. ബിരിയാണിച്ചെമ്പ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ ഈന്തപ്പഴത്തിലും ഖുർആനിലും സ്വർണം കടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആക്ഷേപം. ഇപ്പോൾ അതു ചെമ്പിലാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടു നടത്തുന്ന സംഘടിത ആക്രമണമാണ് ഇത്. സ്വപ്നയ്ക്കു പിന്നിൽ പലരും ഉണ്ട്. പാർട്ടിയും എൽഡിഎഫും അതു തുറന്നു കാണിക്കും – കോടിയേരി പറഞ്ഞു.

സോളർ കേസും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു കോടിയേരി പറഞ്ഞു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തന്നെ വച്ച കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ സമരം ന്യായമായിരുന്നുവെന്നു മനസ്സിലാകും. സരിത്തിനെ വിജിലൻസ് തിരക്കിട്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടു പോയതിനെ കോടിയേരി ന്യായീകരിച്ചു. വിജിലൻസ് മാന്വൽ പ്രകാരം അതിൽ പിശകില്ല. അവർക്ക് അന്വേഷിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശബ്ദരേഖയ്ക്കു പോലും ഒന്നര മണിക്കൂർ മാധ്യമങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കുമോയെന്നു കോടിയേരി ചോദിച്ചു.

