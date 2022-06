ആർക്കും വേണ്ടി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല; ശിവശങ്കറിനെ അറിയില്ല: ഷാജ് കിരൺ

കൊച്ചി ∙ സ്വപ്നയെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും വേണ്ടി ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നു ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞു. ഈ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ 2 എഡിജിപിമാരുമായി ഫോണിൽ 56 തവണ ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും വിദേശത്തേക്കു ഫണ്ട് കടത്തിയെന്നു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിദേശ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നു സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണു സ്വപ്‌നയോടു സംസാരിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽപോലും നേരിട്ടു കണ്ടിട്ടില്ല. എഡിജിപി: എം.ആർ.അജിത് കുമാറിനെ ഒരുതവണ മാത്രമാണു വിളിച്ചത്. അതു സ്വപ്നയുടെ കൂട്ടുപ്രതി പി.എസ്.സരിത്തിന്റെ അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അറിയാനായിരുന്നുവെന്നും ഷാജ് പറഞ്ഞു.

ശബ്ദരേഖ: നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിലീവേഴ്സ് ചർച്ച്

തിരുവല്ല ∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഷാജ് കിരണിന്റെ പേരിൽ വന്ന ശബ്ദസന്ദേശത്തിൽ ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ സഭയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതു വാസ്തവവിരുദ്ധമാണെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സഭാ വക്താവ് ഫാ. സിജോ പന്തപ്പള്ളിൽ അറിയിച്ചു.

‘‘ബിലീവേഴ്സ് ഈസ്റ്റേൺ സഭയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുടെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ പണമിടപാടുകൾ നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷാജ് കിരൺ എന്ന വ്യക്തിയുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടതായി അറിഞ്ഞു. ഈ പ്രചാരണം വ്യാജമാണ്. ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കും’’ – ഫാ. സിജോ പറഞ്ഞു.

ഫോൺ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ പി.എസ്.സരിത്തിൽ നിന്നു വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ കോടതി ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു. പാലക്കാട്ടെ സ്വപ്നയുടെ വസതിയിൽനിന്നു സരിത്തിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയാണു ഫോൺ വിജിലൻസ് സംഘം വാങ്ങിയത്. തുടർന്ന് അന്നുതന്നെ, കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിൽ എത്തിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ വിജിലൻസ് ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കണമെന്ന അപേക്ഷയും നൽകിയിരുന്നു.

