പരുക്കേറ്റ സുഹൃത്തിനെ രാത്രി വഴിയിൽ തള്ളി; നടുവൊടിഞ്ഞ് മരണം

അടിമാലി ∙ ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സഹയാത്രികനെ രാത്രിയിൽ നടുറോഡിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കടന്നുകളഞ്ഞ സുഹ‍ൃത്ത് അറസ്റ്റിൽ. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ചന്ദ്രന്റെ (45) മരണത്തിനുത്തരവാദി മരവിച്ച മനുഷ്യത്വമെന്നതു നാടിന്റെ വേദനയായി. സംഭവത്തിൽ ചെങ്കുളം നാലാനിക്കൽ ജിമ്മി കുര്യാക്കോസാണ് (28) അറസ്റ്റിലായത്.

ബേക്കറി ജീവനക്കാരനായ ചന്ദ്രന്റെ മൃതദേഹം ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണു ചെങ്കുളത്തിനു സമീപം റോഡരികിൽ നാട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയത്. അന്വേഷണത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി സംഭവ സ്ഥലത്ത് ജിമ്മിയുടെ ബൈക്ക് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതു വഴിയാത്രക്കാർ കണ്ടിരുന്നെന്ന് വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണു പങ്ക് വ്യക്തമായത്.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: ചെങ്കുളത്തു വച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി 9.30ന് ജിമ്മിയുടെ ബൈക്കിനു സുഹൃത്ത് ചന്ദ്രൻ കൈ കാണിച്ചു. ആനച്ചാലിലേക്കു പോകും വഴി ചെങ്കുളത്തിനടുത്തു വച്ചു ബൈക്ക് മറിഞ്ഞു. നൂലാമാലകളിൽ നിന്നൊഴിവാകാൻ റോഡരികിലേക്കു ചന്ദ്രനെ മാറ്റി കിടത്തിയ ശേഷം ജിമ്മി സ്ഥലംവിട്ടു. പിറ്റേന്നാണു മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞതെന്നു ജിമ്മിയുടെ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു. വീഴ്ചയിൽ ചന്ദ്രന്റെ നട്ടെല്ലിനു ക്ഷതമേറ്റതാണു മരണകാരണം. അപകടം നടന്ന സമയത്ത് ചന്ദ്രനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകരമായ നരഹത്യയ്ക്കു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു ജിമ്മിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

അത് ജീവനാണ്; കയ്യൊഴിയരുത്

∙ പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നവരെയും രക്ഷാപ്രവർത്തകരെയും അകാരണമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുതെന്നാണു പൊലീസിനുള്ള നിർദേശം.

∙ അപകടത്തിൽപെടുന്നവരെ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഭയന്ന് കയ്യൊഴിയരുത്.

∙ അപകടങ്ങളിൽ പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നവർക്കു കാഷ് അവാർഡ് നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമുണ്ട്.

ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണെന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

∙ പൊലീസ് സഹായത്തിന് 100, 112 നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാം.

∙ ദേശീയപാതയിൽ ഹൈവേ ഹെൽപ് ലൈൻ നമ്പറായ 9846100100ൽ വിളിക്കാം.

English Summary: Man who met with accident dies due to negligence