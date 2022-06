ന്യൂഡൽഹി ∙ സാമുദായിക സംഘർഷം നടന്ന കാൻപുരിലേക്ക് ഇ.ടി.മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോയ മുസ്‍ലിം ലീഗ് സംഘത്തെ യുപി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പരാതി. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10 മണിയോടെ കാൻപുർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ സംഘത്തെ പൊലീസ് ബലമായി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ബഷീർ പറഞ്ഞു.

ലീഗ് ദേശീയ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് കോയ, യൂത്ത്് ലീഗ് ദേശീയ സമിതിയംഗം മുഹമ്മദലി ബാബു തുടങ്ങിയവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്നും 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സർക്കാർ മന്ദിരത്തിലേക്കു പോകാമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പൊലീസ് വാഹനത്തിലാണു കൊണ്ടുപോയത്. 10 കിലോമീറ്റർ എന്നാണു പറഞ്ഞതെങ്കിലും 35 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ചു.

കാൻപുരിലെ സാഹചര്യം മോശമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ലീഗ് സംഘത്തെ ഡൽഹിയിലേക്കു തിരിച്ചയയ്ക്കണമെന്ന നിർദേശമാണുള്ളതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ അടക്കമുള്ളവർ വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വഴിയിൽ കുത്തിയിരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചു. കാൻപുർ സന്ദർശിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ച പൊലീസ് രാത്രി 12 മണിയോടെ സംഘത്തെ ഡൽഹിയിലേക്കു മടക്കിയയച്ചുവെന്നും ബഷീർ പറഞ്ഞു.

പാർലമെന്റംഗമായ തന്നെ പൊലീസ് തടഞ്ഞതിനെതിരെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർക്ക് അവകാശലംഘന നോട്ടിസ് നൽകുമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായ്ക്കു കത്ത് നൽകുമെന്നും ബഷീർ പറഞ്ഞു.

