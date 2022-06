മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പിന്നാലെ ഗവർണറും കോട്ടയത്ത്; സന്നാഹങ്ങളില്ല, ബഹളമില്ല

കോട്ടയം ∙ പടപ്പുറപ്പാടുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കോട്ടയത്തു കൂടി കടന്നു പോയതിനു പിന്നാലെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനും കോട്ടയത്ത് എത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി 4 മണിക്കൂറോളം നഗരം തടഞ്ഞ സുരക്ഷ പക്ഷേ, ഗവർണർക്ക് വേണ്ടി വന്നില്ല. അവാർഡ് സമർപ്പണ സമ്മേളനത്തിനായി ശാസ്ത്രി റോഡിലെ ദർശന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്കാണ് ഗവർണർ എത്തിയത്.

വെളളിയാഴ്ച രാത്രി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ താമസിച്ച നാട്ടകം ഗെസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെ എത്തിയ ഗവർണറും തങ്ങിയത്. ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം അവാർഡ് വിതരണ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഗവർണറുടെ യാത്ര ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെയായിരുന്നു. ഗവർണറുടെ വാഹന വ്യൂഹം കടന്നു പോകുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപു മാത്രം നിയന്ത്രണം വരുത്തി വിഐപിയെ കടത്തി വിടുകയാണു പൊലീസ് ചെയ്തത്.

