വാർത്ത നൽകിയതിന് ഭീഷണി; പരാതി നൽകുമെന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ

കണ്ണൂർ ∙ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു നടന്ന പ്രതിഷേധം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ ഭീഷണി സന്ദേശം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകുമെന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ശിവദാസൻ കരിപ്പാൽ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മകൻ അഡ്വ. സി.സത്യനാണ് സന്ദേശം അയച്ചതെന്ന് ശിവദാസൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ശബ്ദസന്ദേശം അയച്ചത് താൻ തന്നെയാണെന്ന് സത്യൻ ഇന്നലെ വാർത്താ ചാനലിൽ പറഞ്ഞു. മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ ചെയ്ത പണിക്കുള്ള മറുപടിയാണ് നൽകിയതെന്നും പറഞ്ഞതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു സത്യന്റെ പ്രതികരണം.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എതിരായി അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിഷമിക്കുന്ന, പാർട്ടിയുടെ ധാരാളം മുന്നണിപ്പോരാളികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.വി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാണ്. അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായാണ് നേരിടേണ്ടത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെയും പാർട്ടിയെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളും വികാരപരമായി പോകാൻ പാടില്ലെന്നും ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

