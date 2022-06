ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞതെല്ലാം സംഭവിച്ചു: സ്വപ്ന സുരേഷ്

പാലക്കാട് ∙ ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയായി വരികയാണെന്നും തന്നെ ജീവിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞു വിങ്ങിപ്പൊട്ടി സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. നേരത്തേ സരിത്തിനെ പൊക്കുമെന്നു ഷാജ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നടന്നു. തന്റെ അഭിഭാഷകനെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്നു പറ‍ഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അതു സംഭവിച്ചതായി സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.

‘എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അഭിഭാഷകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഷാജ് കിരണുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ പുറത്തുവിട്ടതു വിലപേശൽ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ പ്രതിയല്ലാതാകാനല്ല. ഷാജ് കിരൺ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞതും തടവിലാക്കപ്പെടാവുന്ന കുറ്റമല്ലേ. ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭീകരവാദിയാക്കുന്ന തരത്തിലാണു കേസെടുക്കുന്നത്. ഇതു നിർത്തണം.

ഷാജ് കിരണിനെ ഗൂഢാലോചന കേസിന്റെ ഭാഗമാക്കി തനിക്കെതിരെ സാക്ഷിയാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു നടക്കുന്നത്. സ്വർണക്കടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും പങ്കും അതിന്റെ തോതുമാണ് 164 മൊഴിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു’.– സ്വപ്ന പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: Whatever shaj kiran said happened says swapna suresh