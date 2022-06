പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാടാ ഡോർ പൂട്ടുന്നേ?; കടയിൽ കള്ളന്റെ കുറിപ്പ്

കുന്നംകുളം ∙ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാടാ ഡോർ പൂട്ടുന്നേ.. കട കുത്തിത്തുറന്ന് അകത്തു കടന്ന കള്ളൻ പണം കാണാതിരുന്നപ്പോൾ എഴുതിയ കുറിപ്പ് കണ്ട് അന്തം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാരികളും പൊലീസും. കള്ളന്റെ നിരാശ കലർന്ന ഇൗ രോഷ പ്രകടനം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ചർച്ചയായി.

പട്ടണത്തിൽ ബൈജു ആർക്കേഡ് ഷോപ്പിങ് കോംപ്ലക്സിലെ കടകളിലാണ് മോഷണം ഉണ്ടായത്. ഇവയിൽ 3 കടകളിൽ നിന്ന് 13000 രൂപയോളം നഷ്ടമായി. ബ്യൂട്ടി സെന്ററിൽ നിന്ന് 12000 രൂപ, കാർമൽ എന്ന കളിപ്പാട്ട വിൽപനശാലയിൽ നിന്ന് 500 രൂപ, വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ജോഡി വസ്ത്രവുമാണ് നഷ്ടമായത്. ഇവിടെ പണം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ചില്ലു കൊണ്ടുള്ള വാതിലായിരുന്നു ഇൗ കടയ്ക്കു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് പൊളിച്ചാണ് കള്ളൻ അകത്തു കയറിയത്.

തിരച്ചിലിനിടെ പണമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കള്ളൻ പോകാൻ നേരം ഇവിടെ കിടന്നിരുന്ന ചില്ലു കഷ്ണത്തിൽ പേന കൊണ്ട് കുറിപ്പെഴുതി. ഗ്ലാസ് പൂട്ടിയിട്ടിതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത കള്ളൻ വെറുതേ തല്ലിപ്പൊളിച്ചില്ലേ, ഒരു ജോഡി വസ്ത്രം മാത്രം എടുക്കുന്നു എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

സമീപത്തെ വെഡ് ലോക്ക് എന്ന കടയിൽ മോഷണ ശ്രമം ഉണ്ടായെങ്കിലും ഒന്നും നഷ്ടമായില്ല.രാവിലെ കട തുറക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരം അറിയുന്നത്. കള്ളന്റേതെന്നു കരുതുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യം പൊലീസിന് ലഭിച്ചു.

