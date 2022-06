വാഹനാപകടം: 9 മാസമായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന റിട്ട. സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു

പേരൂർ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിലായി ഒൻപതു മാസത്തോളം ചികിത്സയിലായിരുന്ന ജില്ലാ ലേബർ ഓഫിസ് റിട്ടയേഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പാട്ടുകുളം പി.സി.ഏബ്രഹാം (69) മരിച്ചു. 2021 സെപ്റ്റംബർ 18ന് ഏറ്റുമാനൂർ–മണർകാട് ബൈപാസ് റോഡിൽ കണ്ടൻചിറ കവലയിൽ ഏബ്രഹാം ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിൽ വാൻ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

സംസ്കാരം ഇന്ന് 11ന് പേരൂർ സെന്റ് പോൾസ് സിഎസ്ഐ പള്ളിയിൽ. കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പേരൂർ യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, സമത ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിപിഎം കണ്ടൻചിറ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗവും ആശ്രയ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ട്രഷററുമായിരുന്നു. ഭാര്യ: സാലി (ചെങ്ങന്നൂർ ആലായിൽ പീസ് കോട്ടേജ്). മക്കൾ: നിമ്മി (കാനഡ), നിബു. മരുമക്കൾ: ജിതിൻ എസ്.നാഥ്, സെൽമ (ഇരുവരും കാനഡ).

