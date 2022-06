എച്ച്ആർഡിഎസ് ഭരിക്കുന്നത് പഴയ സഖാക്കൾ; അറിയാത്ത മട്ടിൽ സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിയമിച്ച ഹൈറേഞ്ച് റൂറൽ ഡവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ (എച്ച്ആർ‍ഡിഎസ് ഇന്ത്യ) തലപ്പത്തുള്ളവരിൽ പലരും പഴയ ‘സഖാക്കൾ’. എസ്എഫ്ഐ മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും സിപിഎമ്മിന്റെ 2 മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിമാരും മുൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയുമാണ് എച്ച്ആർഡി‍എസിന്റെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എച്ച്ആർ‍ഡിഎസിന് ആർഎസ്എസുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന സിപിഎം നേതാക്കൾ, ഒപ്പം നിന്ന പഴയ സഖാക്കളെ‍ക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞമട്ടില്ല.

സന്നദ്ധ സംഘടനയായ എച്ച്ആർ‍ഡിഎസ് 1995 ലാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. സ്വാമി ആത്മനമ്പി‍യാണ് നിലവിലെ പ്രസിഡന്റ്. തൊടുപുഴ സ്വദേശി അജി കൃഷ്ണനാണ് സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി. തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർഎൽവി കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അജി കൃഷ്ണൻ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നു. എസ്എഫ്ഐ മുഖപത്രമായ സ്റ്റുഡന്റ്സ് മാഗസിന്റെ എഡിറ്ററു‍മായിരുന്നു.

അജി കൃഷ്ണന്റെ അനുജൻ ബിജു കൃഷ്ണനാണ് എച്ച്ആർ‍ഡിഎസിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ. എസ്എഫ്ഐയുടെ മൂലമറ്റം ഏരി‍യ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയുമായി പ്രവർത്തിച്ച ബിജു പിന്നീട് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി. സിപിഎം മുട്ടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം, തോട്ടുങ്കര ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. കെ.ആർ.ഗൗരിയമ്മയെ സിപിഎം പുറത്താക്കിയതിനെ തുടർന്ന് 1994 ൽ പാർട്ടി വിട്ട ബിജു, ജെഎസ്എസിൽ ചേർന്നു. ’95 ൽ ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് കരിമണ്ണൂർ ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച ബിജു, സിപിഎമ്മിന്റെ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ നേതാവ് എം.സി.മാത്യുവിനെ തോൽപിച്ചു. നിലവിൽ, ആർഎസ്എസ് പോഷകസംഘടനയായ സഹ‍കാർ ഭാരതിയുടെ ഇടുക്കി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ്.

എച്ച്ആർഡി‍എസിന്റെ പ്രോജക്ട് കോ ഓർ‍ഡിനേറ്ററായ ജോയി മാത്യു സിപിഎം മേലുകാ‍വുമറ്റം (കോട്ടയം) മുൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഇടുക്കി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സിപിഎം നേതാവ് കട്ടപ്പന സ്വദേശി മേരി സിറിയക്കിന്റെ ഭർത്താവ് സിറിയക് ജേക്കബാണ് എച്ച്ആർഡി‍എസിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടാവ്. എച്ച്ആർഡി‍എസിന്റെ പ്രഥമ പ്രസി‍ഡന്റ് കൂടിയായ സിറിയക് 10 വർഷത്തോളം ഇൗ പദവിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു.

ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനമാണ് എച്ച്ആർ‍ഡിഎസ് നടത്തുന്നതെന്നും ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കു സൗജന്യമായി വീടു നിർമിച്ചു നൽകുകയാണ് ഉ‍ദ്ദേശ്യമെന്നും എച്ച്ആർ‍ഡിഎസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. സ്വപ്നയുടെ നിസ്സഹായാവസ്ഥ അറിഞ്ഞ‍തിനെ തുടർന്നാണു പ്രതിമാസം 43,000 രൂപ ശമ്പളത്തിൽ അവരെ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ–സിഎസ്ആർ ഡയറക്ടറായി പാലക്കാട്ടെ ആസ്ഥാന ഓഫിസിൽ നിയമിച്ചതെന്നും അവർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Former cpm leaders in charge of hrds