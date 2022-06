മത്സ്യഫെഡിലെ തട്ടിപ്പ്; മുഖ്യപ്രതി അറസ്റ്റിൽ

കൊല്ലം ∙ മത്സ്യഫെഡിൽ ഒരു കോടിയോളം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു നടത്തിയ കേസിൽ പ്രധാന പ്രതി പിടിയിൽ. മത്സ്യഫെഡിലെ താൽക്കാലിക അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിരുന്ന ഒന്നാം പ്രതി കൊല്ലം വെസ്റ്റ് കൈക്കുളങ്ങര വാടി കൊച്ചുകാളിയഴികത്തു വീട്ടിൽ എം.മഹേഷിനെ(32)യാണു ശക്തികുളങ്ങര പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ടാംപ്രതി ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കെ.അനിമോൻ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇയാൾ ഒളിവിലാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മത്സ്യഫെഡിന്റെ ശക്തികുളങ്ങരയിലെ മീൻ സംഭരണ– വിതരണ കേന്ദ്രമായ കോമൺ പ്രീ പ്രോസസിങ് സെന്ററിൽ (സിപിപിസി) നിന്നു പലപ്പോഴായി 93.74 ലക്ഷം രൂപ അപഹരിച്ചെന്ന കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. മഹേഷിനെ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി– രണ്ടിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യും.

ഒളിവിലായിരുന്ന മഹേഷിനെ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ടി.നാരായണനു ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തെത്തുടർന്നാണു ശക്തികുളങ്ങര ഇൻസ്പെക്ടർ യു. ബിജു, എസ്ഐ ഐ.വി ആശ, എഎസ്ഐമാരായ ഡാർവിൻ, സുദർശനൻ, സിപിഒമാരായ നൗഫൽ, അനീഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘം ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇരുവർക്കുമെതിരെ വിശ്വാസ വഞ്ചനയ്ക്കാണു കേസ്.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് പുറത്തായതിനു പിന്നാലെ മഹേഷിനെ സർവീസിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അനിമോനെ സസ്പെൻഡും ചെയ്തു. 7 വർഷത്തോളം സിപിപിസിയിൽ ജോലി ചെയ്ത മഹേഷിനെ 6 മാസം മുൻപ് ആലപ്പുഴയിലേക്കും അനിമോനെ അഴീക്കലിലേക്കും സ്ഥലം മാറ്റിയിരുന്നു. അന്തിപ്പച്ച ഉൾപ്പെടെ മത്സ്യഫെഡിന്റെ മീൻ വിൽപന യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള വിറ്റുവരവു തുക ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാതെ തട്ടിയെടുത്തെന്നാണു കേസ്. താനും അനിമോനും ചേർന്നാണു പണാപഹരണം നടത്തിയതെന്നാണു മഹേഷ് പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴിയെന്നാണു വിവരം. തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചു ഫിഷറീസ് വകുപ്പുതല അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

English Summary: Fraud in Matsyafed; Main accused has been arrested