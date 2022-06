മാരത്തൺ ഓട്ടക്കാരൻ വാഗമണ്ണിൽ മത്സരത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

തൊടുപുഴ ∙ വാഗമണ്ണിൽ ശനിയാഴ്ച നടന്ന അൾട്രാ ഓട്ടമത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ബെംഗളൂരു സ്വദേശി കുഴ‍ഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു. അൾട്രാ ട്രെയിൽ മാരത്തണിന്റെ ഭാഗമായ 32 കിലോമീറ്റർ ഫൺ റണ്ണിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂപേഷ് (47) ആണ് മത്സരത്തിനിടെ കുഴഞ്ഞുവീണത്.

‌ഉടൻ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മാർഗമധ്യേ മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഓട്ടം തുടങ്ങി 5 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോഴാണു ഭൂപേഷിനു തളർച്ച അനുഭവപ്പെട്ടത്.

വിവരമറിഞ്ഞ ബന്ധുക്കൾ മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആശുപത്രി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കിയത്. മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. സോൾസ് ഓഫ് കൊച്ചിൻ റണ്ണേഴ്സ് ക്ലബ് ആണ് അൾട്രാ ട്രെയിൽ മാരത്തൺ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

