വെളുപ്പിച്ചു; കറുപ്പു മാസ്ക്കിനും വേഷത്തിനും വിലക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കറുത്ത മാസ്ക്കും കറുത്ത വസ്ത്രവും ധരിക്കുന്നതു വിലക്കിയിട്ടില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ശനിയാഴ്ച മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നിടത്തെല്ലാം പൊലീസ് മണിക്കൂറുകളോളം വഴികൾ അടച്ചിട്ടതും കറുത്ത മാസ്ക് അഴിച്ചുമാറ്റിച്ചതും വലിയ വിവാദമായിരിക്കെയാണ് മൂന്നാം ദിവസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രതികരണം.

ഇതെല്ലാം നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാരുടെ കുപ്രചാരണമാണെന്നു ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പ്രവർത്തകസംഗമം ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെ മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് പിന്നീട് വാർത്താക്കുറിപ്പും ഇറക്കി.

രാവിലെ കണ്ണൂരിലായിരുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെനിന്ന് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഓൺലൈനായി പങ്കെടുത്താണ് കറുപ്പിനു വിലക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ, ഇന്നലെ കണ്ണൂരിൽതന്നെ രണ്ടിടത്ത് വഴിയിലൂടെ നടന്നവരുടെ കറുത്ത മാസ്ക് പൊലീസ് അഴിച്ചുമാറ്റിച്ചതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. തുടർന്ന് കറുപ്പിനെതിരായ എല്ലാ നടപടിയും അടിയന്തരമായി നിർത്തണമെന്നു ഡിജിപി, ക്രമസമാധാനച്ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെയ്ക്കും മേഖലാ ഐജിമാർക്കും റേഞ്ച് ഡിഐജിമാർക്കും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കും വയർലെസ് സന്ദേശം നൽകി. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇക്കാര്യം താഴെത്തട്ടു വരെ കൃത്യമായി അറിയിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ച് ഉത്തരവുമിറക്കി.

