മോഷണത്തിനിടെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടിയ പ്രതി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു

ചിറയിൻകീഴ് ( തിരുവനന്തപുരം )∙ രാത്രിയിൽ മോഷണത്തിനിടെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപിച്ച പ്രതി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേ മരിച്ചു. മംഗലപുരം വേങ്ങോട് മണലകം തടത്തുവിളാകം വീട്ടിൽ തുളസി (50)യാണു മരിച്ചത്. ഇയാൾക്കു മർദനമേറ്റിരുന്നതായും മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആറ്റിങ്ങൽ പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ജാമ്യത്തിൽ വിടുമ്പോൾ തുളസി അവശനായിരുന്നു എന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ 28നു രാത്രിയിലാണു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അഴൂർ പെരുങ്ങുഴി മടയ്ക്കൽ ശിവപാർവതി ക്ഷേത്രത്തിനടുത്തു സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ നിന്ന തുളസിയെ, സ്ഥലത്തെ വീടുകളിൽനിന്നു മോഷ്ടിച്ച പാത്രങ്ങളുമായി സമീപവാസികൾ ചേർന്നാണു പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് ഇയാളുടെ കൈകൾ കെട്ടിയ ശേഷം ചിറയിൻകീഴ് പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും പൊലീസ് എത്തി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

29നു രാത്രി ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. വീട്ടിലെത്തിയ പ്രതിക്ക് അടിവയറ്റിൽ കടുത്തവേദനയുണ്ടായതിനെത്തുടർന്നു വേങ്ങോട് പിഎച്ച്സിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഗുരുതരാവസ്ഥ കാരണം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇന്നലെ മരിച്ചു. 12വർഷം മുൻപ് അൾസർ ബാധിച്ച് ഇയാൾ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയനായിട്ടുണ്ടെന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. സ്കാനിങ്ങിൽ ചെറുകുടലിലും മറ്റും മാരകമായ മുറിവ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു.

English Summary: The suspect, who was caught by locals during the robbery, died at the hospital