യുക്രെയ്നിൽനിന്നു മടങ്ങിയവർക്ക് റഷ്യയിൽ പഠനം തുടരാം

തിരുവനന്തപുരം∙ യുക്രെ‍യ്നിൽ നിന്നു മടങ്ങേണ്ടിവന്ന ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർ‍ഥികൾക്കു റഷ്യയിലെ സർവകലാശാലകളിൽ പഠനം തുടരാൻ അവസരം നൽകുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ റഷ്യൻ ഉപസ്ഥാനപതി റോമൻ ബാബു‍ഷ്കിൻ പറഞ്ഞു. സ്കോളർഷിപ്പോടെ യുക്രെയ്നിൽ പഠിച്ചിരുന്നവർക്ക് അതേ ധനസഹായത്തോടെ തുടർപഠനം നടത്താനും അവസരമൊരുക്കും. മുൻ അധ്യയന വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാ‍തെ പ്രത്യേക പ്രവേശനം അനുവദിക്കാനാണു തീരുമാനം. ഇതു സംബന്ധിച്ച് നോർക്ക സിഇഒ, നോർക്ക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവരുമായി കേരളത്തിലെ റഷ്യയുടെ ഓണററി കോൺസൽ രതീഷ് സി.നായർ ചർച്ച നടത്തി.

മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 20,000 ലേറെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർ‍ഥികളാണ് യുക്രെ‍യ്നിൽ നിന്നു മടങ്ങിയത്. പഠനം മുടങ്ങിയ വിദ്യാർ‍ഥികൾ രാജ്യത്തെ റഷ്യൻ ഹൗസു‍കളുമായി ബന്ധപ്പെടാനാണു നിർദേശം. ഡൽഹിയിലെ റഷ്യൻ എംബസിയിലെ ഡപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് മി‍ഷനായ റോമൻ ബാബു‍ഷ്കിൻ റഷ്യൻ ദേശീയദി‍നാഘോഷത്തിനാണു കേരളത്തിലെത്തിയത്.

റഷ്യൻ സർവകലാശാലകളിൽ തുടർപഠനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, യുക്രെയ്നിൽ നിന്നു മടങ്ങിയെത്തിയ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥി‍കൾ അവരുടെ മാർക്ക് ഷീറ്റുകളും മറ്റ് അക്കാദമിക രേഖകളും സഹിതം തിരുവനന്തപുരത്തെ റഷ്യൻ ഹൗ‍സുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് റഷ്യൻ ഫെഡറേഷന്റെ ഓണററി കോൺ‍സലും തിരുവനന്തപുരത്തെ റഷ്യൻ ഹൗസ് ഡയറക്ടറുമായ രതീഷ് സി. നായർ പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്തു ബേക്കറി ജംക്‌ഷനു സമീപം വാൻ‍റോസ് ജംക്‌ഷനിലുള്ള റഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റ് ഓഫിസാണു റഷ്യൻ ഹൗസ്. ഫോൺ: 0471 2338399.

