കേസെടുത്തത് എന്റെ വായടപ്പിക്കാൻ: സ്വപ്ന

കൊച്ചി ∙ നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തുകേസിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകിയശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തനിക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തതു മുൻമന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ ഉൾപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വെളിപ്പെടുത്തൽ തടയാനെന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചു. കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി പിന്നീടു പരിഗണിക്കും.

ജലീലിന്റെ പരാതിയിൽ ഗൂഢാലോചന, കലാപ ശ്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കാണു തിരുവനന്തപുരം കന്റോൺമെന്റ് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. സ്വപ്നയുടെ നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും വ്യാജവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു തന്നെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും കുടുംബത്തെയും തേജോവധം ചെയ്യുകയാണെന്നും പരാതിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രി, ഭാര്യ കമല, മകൾ വീണ, കെ.ടി. ജലീൽ, മുൻ സ്പീക്കർ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്‌ണൻ, ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ശിവശങ്കർ, നളിനി നെറ്റോ തുടങ്ങിയവർ യുഎഇ കോൺസുലേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം. കോൺസുലേറ്റുമായി ചേർന്നു തന്നെയും ഇവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഈ വിഷയത്തിൽ നേരത്തേ കസ്റ്റംസ് വഴി രഹസ്യ മൊഴി നൽകിയിരുന്നു. എൻഐഎ പിടിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈൽ ഫോണിലും തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണം ഉണ്ടായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണു കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമ പ്രകാരമുള്ള സ്പെഷൽ കോടതിയിൽ രഹസ്യമൊഴി നൽകാൻ അനുമതി തേടിയത്.

അനുമതിക്കായി കോടതിയിൽ നൽകിയ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പമുള്ള സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ വിവരങ്ങളാണു മാധ്യമങ്ങളോടു വെളിപ്പെടുത്തിയത്. മൊഴി നൽകിയതിന്റെ പിന്നാലെ ഒത്തുതീർപ്പു ശ്രമത്തിനെന്ന പേരിൽ ഷാജ് കിരൺ വന്നു. അഭിഭാഷകന്റെയും ആർഎസ്എസ്, ബിജെപിയുടെയും പ്രേരണയിലാണു മൊഴി നൽകിയത് എന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകുമെന്നാണു പറഞ്ഞത്.

തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണു കേസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ചില പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികളെ കുറിച്ച് അറിവു നൽകിയ തനിക്ക് സാക്ഷികൾക്കുള്ള സംരക്ഷണം ബാധകമാണെന്നും സംരക്ഷണം തേടി സെഷൻസ് കോടതിയെ സമീപിച്ചതായും ഹർജിക്കാരി അറിയിച്ചു.

മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് സ്വപ്നയുടെ അഭിഭാഷകൻ

കൊച്ചി ∙ ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിലൂടെ മതനിന്ദ നടത്തിയെന്ന കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി സ്വപ്‌നയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആർ.കൃഷ്‌ണരാജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവറുടെ ചിത്രത്തിനു താഴെ മതസ്പർധ വളർത്തുന്ന തരത്തിൽ കമന്റ് ഇട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് എറണാകുളം സെൻട്രൽ പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്. അഭിഭാഷകനെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസിൽ കുടുക്കി സർക്കാരിനെതിരെ കേസ് നടത്തുന്നതിൽ നിന്നു തടയാനുള്ള ശ്രമം ഭരണഘടന അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ പറഞ്ഞു.

മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുമായി ഷാജ് കിരണും കൂട്ടാളിയും

കൊച്ചി ∙ കേസിൽ കുടുക്കുമെന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ആശങ്കയുണ്ടെന്നു കാണിച്ച് ഷാജ് കിരൺ, കൂട്ടാളിയായ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി നൽകി. ഹർജി ഇന്നു പരിഗണിക്കും. ഷാജ് തന്നെ കാണാൻ വന്നുവെന്നും മൊഴി പിൻവലിക്കാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും സ്വപ്‌ന ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഷാജ്, ഇബ്രാഹിം എന്നിവരുമായി സംസാരിച്ചതിന്റെ ശബ്ദരേഖയും പുറത്തു വിട്ടു. എന്നാൽ, ഫോണിൽ സൗഹൃദ സംഭാഷണം മാത്രമാണു നടത്തിയതെന്നും തങ്ങളെ കുടുക്കാൻ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതാണെന്നും ഹർജിക്കാർ പറയുന്നു. സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള വൻഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്കു പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Will disclose what said in 164 about KT Jaleel, says Swapna Suresh