യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ചുമത്തിയത് സാധ്യമായ വകുപ്പുകളെല്ലാം

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് ചുമത്തിയ വകുപ്പുകൾ:

∙ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം 120 – ബി: ഗൂഢാലോചന, 332:ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവിധം ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആക്രമിച്ചു പരുക്കേൽപ്പിക്കുക, 307:വധശ്രമം, 34: സംഘം ചേർന്ന് ഒരേ ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുക.

∙ 2021ലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് (ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻസിഡന്റ്സ്) റൂൾസ് 22–ാം വകുപ്പ്: വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് സംഘടിതമായും ബോധപൂർവവും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുക.

∙ 1934 ലെ എയർക്രാഫ്റ്റ് നിയമം 11 എ വകുപ്പ്: വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തുക (2 വർഷം തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം.)

∙ 1982 ലെ വ്യോമയാന സുരക്ഷയ്ക്കെതിരായ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിച്ചമർത്ത‍ുന്നതിനുള്ള നിയമം 3(1) എ വകുപ്പ്: പറന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ വച്ച് വിമാനത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന വിധം അതിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ നിയമവിരുദ്ധമായും ബോധപൂർവവും പ്രവർത്തിക്കുക. (ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റം.)

വിമാനം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം നടന്ന സംഭവമാണെന്ന് ഇൻഡിഗോ കമ്പനി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇതിൽ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റം നിലനിൽക്കില്ലെന്നു നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നു. വ്യോമയാന നിയമങ്ങളിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കുറ്റം ചുമത്തണമെങ്കിൽ വിമാനക്കമ്പനിയോ ഡിജിസിഎയോ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ) അതുപോലെയുള്ള ഏജൻസികളോ പരാതി നൽകണം. എന്നാൽ, വിമാനക്കമ്പനി നൽകിയ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഒഴികെ ഒരു പരാതിയും അത്തരം ഏജൻസികളിൽനിന്നു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

