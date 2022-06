കോൺഗ്രസ് സമരത്തിനെതിരെ കെ.ബാബു എംഎൽഎയുടെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം

കൊല്ലങ്കോട് (പാലക്കാട്) ∙ കോൺഗ്രസിന്റെ സമരത്തിനെതിരെ സിപിഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ.ബാബു എംഎൽഎ നടത്തിയ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം വിവാദമായി. സിപിഎം പല്ലശ്ശന ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചിറാക്കോട് ജംക്‌ഷനിൽ തിങ്കൾ രാത്രി നടന്ന പ്രതിഷേധം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോഴായിരുന്നു വിവാദപരാമർശം.

‘‘നിങ്ങള് കാണുന്നില്ലേ പ്രതിഷേധം, ഏഴും മൂന്നും പത്ത് ആളുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും... നാലും മൂന്നും ഏഴാളു കയറും. അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടു പെണ്ണുങ്ങള്, സ്ത്രീകളും കയറും. സ്ത്രീകള് കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് ആ സമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കും. അങ്ങനെ നിന്നാൽ തന്നെ അവിടെ ബാരിക്കേഡ് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലേക്കു ചാടിക്കയറും. ചാടിക്കയറി മുകളിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ....’’ എന്നു പറഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു സ്ത്രീവിരുദ്ധമായ വാക്കുകൾ. ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെയും മുൻ ഏരിയാ സെക്രട്ടറിയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു എംഎൽഎയുടെ പ്രസംഗം. ‌

പ്രസംഗത്തിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ, ‘‘നിഘണ്ടുവിലുള്ള ഒരു വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, തെറ്റായ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല’’ എന്നു കെ.ബാബു പ്രതികരിച്ചു. പ്രസംഗത്തിനെതിരെ വിഡിയോ സഹിതം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.കെ.ഷാനിബ് വനിതാ കമ്മിഷനും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകി.

