ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എസ്എഫ്ഐ നേതാവിന് സ്വീകരണം: അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം

കൊച്ചി∙ വധശ്രമക്കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ എസ്എഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം.ആർഷോ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ സ്വീകരണം നൽകിയ സംഭവം അന്വേഷിക്കാൻ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ നിർദേശം. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ഡിസിപി വി.യു.കുര്യാക്കോസിനോടാണ് അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു നൽകാൻ കമ്മിഷണർ സി.എച്ച്.നാഗരാജു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത ആർഷോയെ പൊലീസ് കാക്കനാട്ടെ ജില്ലാ ജയിലിനു മുന്നിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെ രക്തഹാരം അണിയിച്ച് എസ്എഫ്ഐ സ്വീകരണം നൽകിയത്.

പ്രവർത്തകരുടെ സ്വീകരണം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു എന്നും ഇതിനാൽ തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുമുള്ള വിശദീകരണമാണു പ്രതിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാർ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നറിയുന്നു. എന്നാൽ, ഈ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ.

English Summary: Investigation against welcome to arrested sfi leader PM Arsho