കൊല്ലത്ത് പ്രേമചന്ദ്രന് ലാത്തിയടി; കോഴിക്കോട്ട് ബോംബേറ്

വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും അക്രമവും സംഘർഷവും. തലസ്ഥാനത്തു മൂന്നിടത്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി. വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധം അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി.പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് നിയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധിച്ച 3 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

(1) മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റിലേക്ക് ആർഎസ്പി നടത്തിയ മാർച്ചിലുണ്ടായ ലാത്തിച്ചാർജിൽ പരുക്കേറ്റ എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപിയെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ. പരുക്കേറ്റ പ്രവർത്തകരായ ബാബു ഇരവിപുരം, റഫീക്ക് അഞ്ചാലുംമൂട് എന്നിവർ സമീപം. ചിത്രം: മനോരമ (2) തിരവനന്തപുരത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു നടത്തിയ മാർച്ച്. ചിത്രം ∙ മനോജ് ചേമഞ്ചേരി

ആർഎസ്പിയുടെ കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിനു നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിലും കണ്ണീർ വാതക പ്രയോഗത്തിലും എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി, ആർഎസ്പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.എ.അസീസ്, വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്നലെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും അക്രമവും സംഘർഷവും. തലസ്ഥാനത്തു മൂന്നിടത്തു മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ കരിങ്കൊടി കാട്ടി. വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധം അന്വേഷിക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി.പ്രജീഷ് തോട്ടത്തിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഡിജിപി അനിൽകാന്ത് നിയോഗിച്ചു. പ്രതിഷേധിച്ച 3 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കോൺഗ്രസ് ഓഫിസുകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ സിപിഎം ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഡിസിസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ നടത്തിയ പ്രകടനം. ചിത്രം∙സമീർ എ.ഹമീദ്

ആർഎസ്പിയുടെ കൊല്ലം കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ചിനു നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ ലാത്തിച്ചാർജിലും കണ്ണീർ വാതക പ്രയോഗത്തിലും എൻ.കെ.പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി, ആർഎസ്പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ.എ.അസീസ്, ആർവൈഎഫ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉല്ലാസ് കോവൂർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതിലേറെ പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസിനു നേരെ ബോംബേറുണ്ടായി. ഓഫിസിന്റെ ജനലുകളും വാതിലും തകർന്നു. ഏറാമല, ഇരിങ്ങത്ത് കോൺഗ്രസ് ഓഫിസുകൾക്കു നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി.

കോൺഗ്രസ് ഓഫീസുകൾക്കു നേരയുണ്ടായ അക്രമത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി കോഴിക്കോട് നടത്തിയ പ്രകടനം. ചിത്രം.എം.ടി.വിധുരാജ്

കണ്ണൂർ പേരാവൂരിലെ ഇന്ദിരാഭവൻ അടിച്ചു തകർത്തു. ചക്കരക്കൽ, കതിരൂർ, പട്ടാന്നൂർ, പാളാട്, പെരിങ്ങോം, കാങ്കോൽ– ആലപ്പടമ്പ, കീച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലെ കോൺഗ്രസ് ഓഫിസുകൾക്കു നേരെയും മന്ദിരങ്ങൾക്കു നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി. പയ്യന്നൂരിൽ ഗാന്ധി പ്രതിമ തകർത്തു. കാസർകോട് നീലേശ്വരത്ത് കോൺഗ്രസ് ഓഫിസുകൾ ആക്രമിച്ചു. കരുണാകരന്റെ പ്രതിമ തകർത്തു.

കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് ചാടിക്കടന്ന് സമരക്കാർ

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്കു പ്രകടനം നടത്തിയ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരിൽ 3 പേർ വീട്ടുവളപ്പിനകത്ത് അതിക്രമിച്ചു കടന്നു. സതീശൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ഇവരെ പിന്നീടു സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.

മലപ്പുറത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രവർത്തകരെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മലപ്പുറം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ നടത്തിയ ഉപരോധം ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് വി.എസ്.ജോയ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

English Summary: Congress Black day protest at various parts of Kerala