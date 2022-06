പള്ളികളിലെ പ്രഭാഷണം: നോട്ടിസ് നൽകിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സ്ഥലംമാറ്റി

കണ്ണൂർ ∙ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅ നമസ്കാരത്തിനു ശേഷം പള്ളികളിൽ സാമുദായിക സൗഹാർദം തകർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്നു രേഖാമൂലം നോട്ടിസ് നൽകിയ പൊലീസ് ഓഫിസർക്ക് എതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി. മയ്യിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ടി.വി.ബിജു പ്രകാശിനെ തലശ്ശേരി കോസ്റ്റൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു സ്ഥലംമാറ്റി. പകരം ധർമടം സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ടി.പി.സുമേഷിനെ മയ്യിലിലേക്കു നിയോഗിച്ചു. തലശ്ശേരി കോസ്റ്റൽ പൊലീസിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ കെ.വി.സ്മിതേഷിനെ ധർമടത്തേക്കു നിയമിച്ചു. ഡിജിപി അനിൽ കാന്തിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്. സർക്കാരിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിനു വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നടപടിയെന്നാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഓഫിസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം.

വർഗീയ വിദ്വേഷം വളർത്തുന്ന ഇടമാണ് പള്ളികളെന്ന മനോഭാവത്തോടെയാണു മയ്യിൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ നോട്ടിസ് നൽകിയതെന്ന ആരോപണവുമായി സമുദായ സംഘടനാ നേതാക്കൾ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. നോട്ടിസ് നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും നോട്ടിസ് പിൻവലിക്കണം എന്നുമായിരുന്നു ആവശ്യം. തങ്ങളുടെ അറിവോടെയായിരുന്നില്ല നോട്ടിസ് നൽകിയതെന്നാണു കമ്മിഷണർ പരാതിക്കാരെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നു ലഭിച്ച വാക്കാലുള്ള നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന വാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്.

മയ്യിൽ പ്രദേശത്തെ ചില പള്ളിക്കമ്മിറ്റികൾക്കാണു നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നത്. വിദ്വേഷ പ്രസംഗം നടത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണു നോട്ടിസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർക്ക് ഗുരുതര വീഴ്ച വന്നതായി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിപിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്മിഷണറെ സന്ദർശിച്ച മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

