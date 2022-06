ഷാജ് കിരണും സുഹൃത്തും പ്രതികളല്ല: സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് ഷാജ് കിരൺ, സുഹൃത്ത് ഇബ്രായി എന്നിവർക്കെതിരെ ഇതുവരെ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇവർ പ്രതികൾ അല്ലെന്നും സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസിൽ കുടുക്കി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ഇരുവരും നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് വിജു ഏബ്രഹാം തീർപ്പാക്കി. പൊലീസിന് ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുൻകൂർ നോട്ടിസ് നൽകണമെന്നു കോടതി നിർദേശിച്ചു.

English Summary: Shaj Kiran and friend not accused says government of kerala