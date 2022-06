വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധം: കേസ് പ്രത്യേക കോടതിയിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കേസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി, പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിക്കു കൈമാറി. മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിക്ക് എയർക്രാഫ്റ്റ് നിയമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലെന്ന പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം പരിഗണിച്ചാണു നടപടി. പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കോടതി തള്ളി. അതിനെതിരെ പ്രതികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും.

പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ഇനി ഹൈക്കോടതിയുമായി ആലോചിച്ച് പ്രത്യേക കോടതി രൂപീകരിച്ച് ഈ കേസ് അങ്ങോട്ടു മാറ്റും. നിലവിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ചെന്നൈയിൽ പ്രത്യേക കോടതിയുണ്ട്. അവിടേക്കു മാറ്റുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല.

കോടതി ഏതെന്നു തീരുമാനിച്ചിട്ടേ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയും കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും പരിഗണിക്കാവൂ എന്നു പ്രതിഭാഗം വാദിച്ചു. വിമാനത്തിനു കേടു പറ്റിയെന്ന പരാതി നൽകേണ്ടതു വിമാനക്കമ്പനിയാണെന്നും പൊലീസല്ലെന്നും പറ‍ഞ്ഞു.

ഇത്തരം കേസ് പരിഗണിക്കാൻ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിക്ക് അധികാരമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ ജാമ്യം മാത്രം പരിഗണിക്കുമെന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ചോദിച്ചു. ഒന്നാം പ്രതിക്കെതിരെ നിലവിൽ 13 കേസുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, രാഷ്ട്രീയ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ കേസുകളാണ് ഇതെന്നു പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കി.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫർസീൻ മജീദ്, നവീൻ കുമാർ എന്നിവരാണ് ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികൾ. 27 വരെയാണ് ഇവരെ റിമാൻഡ് ചെയ്‌തത്‌. മൂന്നാം പ്രതി സുനിത് നാരായണൻ ഒളിവിലാണെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. വധശ്രമം, ഗൂഢാലോചന അടക്കമുള്ള വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണു കേസ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ എസ്.അനിൽ കുമാറിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വലിയതുറ പൊലീസാണു കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തത്‌.

ജയരാജനെതിരെ കേസില്ല

വിമാനത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ തള്ളിയിട്ട എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ രണ്ടാം ദിവസവും കേസില്ല. മർദനത്തിന് ഇരയായാവർ പരാതി നൽകിയില്ലെന്നാണു പൊലീസ് ഭാഷ്യം. യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിനു കേസെടുത്തപ്പോൾ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെയും നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റേതായ പത്തിലേറെ പരാതികൾ ഡിജിപിക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡിജിപി അതെല്ലാം ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെയ്ക്കു കൈമാറിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം അതു താഴോട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആരെങ്കിലും പരാതി നൽകിയിട്ടു കാര്യമില്ല, മർദനമേറ്റെങ്കിൽ ഫർസീൻ മജീദും നവീൻ കുമാറുമാണു പരാതിപ്പെടേണ്ടതെന്നും അപ്പോൾ പരിശോധിക്കാമെന്നുമാണ് പൊലീസ് നിലപാട്.

ഇതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടന്നതു വധശ്രമമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തെളിവു ശേഖരിക്കുന്ന ശ്രമത്തിലാണു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വനിത വികസന കോർപറേഷൻ എം.ഡി വി.സി.ബിന്ദു ഉൾപ്പെടെ 3 യാത്രക്കാരുടെ മൊഴിയെടുത്തു. വിമാനക്കമ്പനിയായ ഇൻഡിഗോയുടെ റിപ്പോർട്ടും ശേഖരിച്ചു.

ഫർസീന് അധ്യാപക യോഗ്യത ഇല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

കണ്ണൂർ ∙ വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിനു പിടിയിലായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഫർസീൻ മജീദിന് അധ്യാപക ജോലി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മുട്ടന്നൂർ യുപി സ്കൂളിലാണ് ഫർസീൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അധ്യാപക ജോലിക്കുള്ള യോഗ്യതയായ കെ–ടെറ്റും പാസായിട്ടില്ലെന്ന് ഡിഡിഇ ഡിപിഐക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായതോടെ ഫർസീനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണ് ജോലിയിലെ യോഗ്യത സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

